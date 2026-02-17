 Países donde se no celebra el Carnaval
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

El Carnaval está prohibido en varios lugares del mundo, especialmente en países de mayoría musulmana, donde se considera incompatible con el Islam.

Compartir:
Este martes 17 de febrero, muchos países cristianos celebran el Carnaval 2026
Este martes 17 de febrero, muchos países cristianos celebran el Carnaval 2026 / FOTO: Pixabay

El Carnaval es una festividad llena de colores, diversión y alegría; es una celebración propia de los países donde se profesa la religión cristiana. El Carnaval está ligado a la Semana Santa ya que se celebra un día antes del Miércoles de Ceniza, periodo en el cual comienza la Cuaresma. La festividad varía en temas fechas, hay años que cae en febrero o marzo.

Hay Carnavales muy famosos como el de Río de Janeiro en Brasil, Barranquilla en Colombia, Nueva Orleans en Estados Unidos, Venecia en Italia, entre otros, pero sabes usted en qué países no se celebra el carnaval; a continuación, le contamos.

¿Por qué se pone ceniza en el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y reúne a miles de fieles en un rito cargado de simbolismo.

Países donde no se celebra el Carnaval

Esta celebración está prohibida o ausente en varios lugares del mundo, especialmente en países de mayoría musulmana, donde se considera incompatible con el Islam, por elementos como disfraces, excesos o lo que perciben como idolatría. Fuentes coinciden en que en naciones islámicas estrictas o conservadoras no hay celebración del carnaval cristiano.

Algunos de los países donde no se celebra el Carnaval:

  • Arabia Saudita
  • Irán
  • Afganistán
  • Irak
  • Yemen
  • Siria
  • Catar
  • Kuwait
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Omán
  • Bahréin
  • Jordania
  • Turquía (aunque hay algunas celebraciones menores en zonas costeras o influencias occidentales, no es tradición nacional ni oficial)
  • Líbano (en menor medida, pero generalmente no se celebra ampliamente)

En estos países, la festividad no forma parte de la cultura ni se permite públicamente en muchos casos.

Otros Carnavales 

Otros lugares donde tradicionalmente no hay una celebración significativa del Carnaval, por ser de tradición protestante fuerte, ortodoxa o no cristiana, son: 

Carnaval en Asia

Asia es el único continente que no acostumbra celebrar el Carnaval. Sin embargo, en Japón cada mes de agosto se realiza el festival Awa Odori.

En China, el Carnaval Monihei es una fiesta popular de la minoría étnica Wa que rinde honores a sus tradiciones y cultura de más de 3.000 años de historia.

Foto embed
Festival Awa Odori en Japón - Jasumo

Carnaval en África

En Nigeria se celebra el Carnaval de Calabar, famoso por ser la fiesta callejera más grande de África y se realiza anualmente durante todo el mes de diciembre.

Foto embed
Carnaval de Calabar en Nigeria - Reddit

Carnaval Judío

El Carnaval Judío se celebra en Israel y conmemora hechos ocurridos hace más de 2300 años. Es denominado Purim y dura dos días; los asistentes se disfrazan para conmemorar el intento fallido del rey persa Asuero o Jerjes de destruir a todos los judíos en un solo día. Se celebra con desfiles en los que participan miles de personas.

Foto embed
Carnaval Judío - El País

*Con información de El Diario y Actualidad 24.

En Portada

Porras rechaza acusaciones en su contrat
Nacionales

Porras rechaza acusaciones en su contra

09:47 PM, Feb 16
Arévalo se reúne con misión de la OEA que visita Guatemalat
Nacionales

Arévalo se reúne con misión de la OEA que visita Guatemala

08:03 PM, Feb 16
Juez practica exhibición personal a favor de presidenta del CANG, Patricia Gámezt
Nacionales

Juez practica exhibición personal a favor de presidenta del CANG, Patricia Gámez

06:40 PM, Feb 16
¿Dónde se verá el eclipse solar del martes 17 de febrero?t
Internacionales

¿Dónde se verá el eclipse solar del martes 17 de febrero?

03:19 PM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesLiga NacionalSuper BowlSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos