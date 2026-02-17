Países donde se no celebra el Carnaval

El Carnaval es una festividad llena de colores, diversión y alegría; es una celebración propia de los países donde se profesa la religión cristiana. El Carnaval está ligado a la Semana Santa ya que se celebra un día antes del Miércoles de Ceniza, periodo en el cual comienza la Cuaresma. La festividad varía en temas fechas, hay años que cae en febrero o marzo.
Hay Carnavales muy famosos como el de Río de Janeiro en Brasil, Barranquilla en Colombia, Nueva Orleans en Estados Unidos, Venecia en Italia, entre otros, pero sabes usted en qué países no se celebra el carnaval; a continuación, le contamos.
Países donde no se celebra el Carnaval
Esta celebración está prohibida o ausente en varios lugares del mundo, especialmente en países de mayoría musulmana, donde se considera incompatible con el Islam, por elementos como disfraces, excesos o lo que perciben como idolatría. Fuentes coinciden en que en naciones islámicas estrictas o conservadoras no hay celebración del carnaval cristiano.
Algunos de los países donde no se celebra el Carnaval:
- Arabia Saudita
- Irán
- Afganistán
- Irak
- Yemen
- Siria
- Catar
- Kuwait
- Emiratos Árabes Unidos
- Omán
- Bahréin
- Jordania
- Turquía (aunque hay algunas celebraciones menores en zonas costeras o influencias occidentales, no es tradición nacional ni oficial)
- Líbano (en menor medida, pero generalmente no se celebra ampliamente)
En estos países, la festividad no forma parte de la cultura ni se permite públicamente en muchos casos.
Otros Carnavales
Otros lugares donde tradicionalmente no hay una celebración significativa del Carnaval, por ser de tradición protestante fuerte, ortodoxa o no cristiana, son:
Carnaval en Asia
Asia es el único continente que no acostumbra celebrar el Carnaval. Sin embargo, en Japón cada mes de agosto se realiza el festival Awa Odori.
En China, el Carnaval Monihei es una fiesta popular de la minoría étnica Wa que rinde honores a sus tradiciones y cultura de más de 3.000 años de historia.
Carnaval en África
En Nigeria se celebra el Carnaval de Calabar, famoso por ser la fiesta callejera más grande de África y se realiza anualmente durante todo el mes de diciembre.
Carnaval Judío
El Carnaval Judío se celebra en Israel y conmemora hechos ocurridos hace más de 2300 años. Es denominado Purim y dura dos días; los asistentes se disfrazan para conmemorar el intento fallido del rey persa Asuero o Jerjes de destruir a todos los judíos en un solo día. Se celebra con desfiles en los que participan miles de personas.
*Con información de El Diario y Actualidad 24.