 Trump afirma que Irán le dijo que están en "estado de colapso" y quieren reabrir Ormuz
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Trump afirma que Irán le dijo que están en "estado de colapso" y quieren reabrir Ormuz

El mensaje de Trump coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir el estrecho de Ormuz, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le ha comunicado que están en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

"Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente estadounidense, que ha hablado anteriormente sobre una división entre "moderados" y "radicales" en la cúpula iraní, no especificó quién habría enviado la comunicación a EE. UU.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

El mensaje de Trump coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena CNN.

La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.

Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

*Con información de EFE

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