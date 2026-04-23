 Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz
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Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz

El mandatario republicano advirtió que los "barreminas" estadounidenses "están despejando el estrecho en este preciso momento" y ordenó que la "actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!".

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

"He ordenado a la Armada de EE. UU. disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda", aseguró Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El mandatario republicano advirtió que los "barreminas" estadounidenses "están despejando el estrecho en este preciso momento" y ordenó que la "actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!".

En un segundo mensaje, publicado minutos después, Trump reiteró que el liderazgo en Irán está dividido, con "serias dificultades para determinar" quien está a cargo y mencionó la "lucha interna" entre los "moderados" y los de "'línea dura', que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla". "Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de EE. UU. Está 'totalmente sellado' hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO", indicó Trump.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - EFE/Bonnie Cash

Las publicaciones de Trump llegan poco después de que el Pentágono anunciara hoy la intercepción y abordaje de un buque cisterna con crudo iraní en el océano Índico, el segundo barco sancionado vinculado a Teherán que EE. UU. incauta en el Indopacífico en tres días.

EE. UU. ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiación a Irán durante el alto el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

Trump ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la víspera la captura de dos buques y ataques a otro buque cisterna en ese paso, que también asegura controlar.

El presidente de EE. UU. informó este domingo que la Armada de su país disparó e incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el cerco.

En total, EE. UU. ha interrumpido el paso de al menos 31 buques desde que inició el bloqueo naval a Irán, en el que participan más de 10 mil militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el Comando Central (Centcom).

Trump extendió indefinidamente el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, le presente una propuesta unificada de acuerdo y afirmó que existe la posibilidad de que las negociaciones de paz se retomen el próximo viernes en Pakistán.

*Con información de EFE

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