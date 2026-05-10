 Trump considera "inaceptable" la respuesta de Irán
Internacionales

Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de EE.UU.

La declaración de Trump ocurrió después de que Irán respondiera a la propuesta de EE.UU. para resolver la guerra en el golfo Pérsico.

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Fotografía de archivo del presidente de EE, UU
Fotografía de archivo del presidente de EE / FOTO: UU

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

Trump anticipa descontento 

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa "Full Measure", aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivos".

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