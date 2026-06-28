 Tragedia en Francia: avioneta con paracaidistas se estrella

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Tragedia en Francia: avioneta con paracaidistas se estrella y deja 11 muertos

Las causas del accidente aún no han sido determinadas y las autoridades francesas iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Tragedia en Francia., Redes sociales.
Tragedia en Francia. / FOTO: Redes sociales.
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Un trágico accidente aéreo ocurrido este domingo 28 de junio dejó al menos 11 personas fallecidas, luego de que una avioneta utilizada para una actividad de paracaidismo se estrellara cerca de la localidad de Tomblaine, en el este de Francia.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas locales, cuando la aeronave, perteneciente a una empresa dedicada al paracaidismo, sobrevolaba las inmediaciones de la ciudad de Nancy. De acuerdo con las autoridades, el avión transportaba a cinco alumnos que realizarían su primer salto en paracaídas, cinco instructores encargados de supervisar la actividad y el piloto.

Sin embargo, el vuelo terminó en tragedia antes de que los pasajeros pudieran realizar el salto. La aeronave perdió el control y se precipitó cerca de la pista del aeródromo de Nancy-Essey, causando la muerte de las 11 personas que iban a bordo.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que entre las víctimas se encontraban cinco instructores, cinco alumnos y el piloto. Además, indicó que la avioneta, registrada en Alemania, quedó destruida sobre un camino y existía riesgo de explosión tras el impacto. Según los primeros reportes, tres personas fueron expulsadas de la aeronave debido a que ya llevaban puesto el paracaídas.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas y las autoridades francesas iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Al lugar fueron desplegados unos 50 bomberos, 25 vehículos de rescate, equipos médicos de emergencia, agentes de la Policía Nacional y personal especializado para atender a los familiares de las víctimas y a los testigos.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a las familias afectadas, calificando el accidente como una de las mayores tragedias recientes relacionadas con actividades de paracaidismo en el país.

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