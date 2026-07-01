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Trump dice que la “desnuclearización” de Irán marcha “bien”

El mandatario insistió en calificar de “desnuclearización” a las negociaciones con Teherán y advirtió que “todo va bien”.

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Donald Trump haciendo un gesto con el puño, EFE
Donald Trump haciendo un gesto con el puño / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que la "desnuclearización" de Irán marcha "bien" a pesar de los ataques recientes de las fuerzas estadounidenses contra la República Islámica y las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones indirectas con sede hoy en Doha.

"El proceso de desnuclearización de Irán avanza bien. Han mantenido reuniones muy buenas y ya veremos. Los golpeamos con mucha fuerza durante tres noches, como saben, pero nos llevamos muy bien", dijo Trump antes de abordar el nuevo avión presidencial donado por Catar para un viaje a Dakota del Norte.

El mandatario insistió en calificar de "desnuclearización" a las negociaciones con Teherán y advirtió que "todo va bien", mientras celebró que "la bolsa está batiendo récords prácticamente a diario" y "el precio del petróleo ha bajado muchísimo" desde su pico tras el inicio de la guerra lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán a fines de febrero.

Trump también restó importancia a las acusaciones de que se está enriqueciendo a costa del conflicto. "¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo. Todo el mundo está ganando dinero", se defendió.

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Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca - EFE

"Así que todos estamos ganando. Yo gano dinero porque tengo mucho capital y mucho efectivo", indicó el mandatario republicano, que declaró ingresos superiores a los 1 mil millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año.

Los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, se encuentran en la capital catarí para una nueva ronda de negociaciones indirectas con Irán en el país del golfo Pérsico.

Las conversaciones entre los estadounidenses e iraníes tienen lugar en medio de declaraciones contradictorias desde Washington y Teherán. Mientras que el presidente Donald Trump sugiere que Irán había solicitado un encuentro en Catar, el Gobierno persa ha negado esa afirmación.

El diálogo se produce después de que ambas partes firmaran un acuerdo marco que establece un alto el fuego y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para allanar el camino a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

*Con información de EFE

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