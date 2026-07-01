Tensión en USAC tras toma de posesión de Mazariegos

Una situación complicada se mantiene este miércoles, 1 de julio, en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde grupos de manifestantes se pronuncian a favor y en contra de la continuidad de Walter Mazariegos en el cargo de rector para el período 2026-2030.
Desde tempranas horas se presentaron las personas portando pancartas donde exponen mensajes relacionados con la rectoría de la casa de estudios. En algunas se expresa el apoyo a la gestión de Mazariegos y en otras se reiteran los señalamientos de un eventual fraude para que continúe en el cargo.
Con el paso de las horas, tras confirmarse que el rector tomó posesión para iniciar su segunda gestión consecutiva, la tensión se incrementó en el perímetro del campus central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Se tuvo el lanzamiento de gases, bombas y agua a presión desde el interior de la sede para intentar conseguir el retiro de los estudiantes e integrantes de organizaciones que protestan del lado del anillo Periférico para expresar su rechazo a la reelección de Mazariegos.
Agentes de la Policía Nacional Civil y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentran en el lugar para verificar que la situación no escale y poder intervenir, de ser necesario, para resguardar la seguridad e integridad de los presentes.
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El foto periodista de Emisoras Unidas, Omar Solís, se encuentra en el lugar donde se desarrollan las protestas en el perímetro de la Usac. Desde ese punto comparte imágenes sobre la situación que se vive.
Mazariegos comienza nuevo período como rector
Por medio de un video, Walter Mazariegos confirmó que está iniciando a partir de este miércoles, 1 de julio, un nuevo período (2026-2030) como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pese a que no cuenta con finiquito y que todavía hay acciones pendientes de resolver relacionadas con el proceso que llevó a su reelección.
En sus cuentas personales de redes sociales fue difundida la grabación donde se escucha el mensaje en el que confirma que a las 07:30 horas firmó el acta administrativa donde se establece su continuidad en el cargo y jura fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes del país y a la normativa universitaria.
Indicó que, tras completar ese proceso, corresponde que en algunos momentos se lleve a cabo la primera sesión del mes de julio 2026 del honorable Consejo Superior Universitario para nombrar a las autoridades de la Usac a nivel nacional.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.