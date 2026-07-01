PNC aumenta seguridad por pago del Bono 14

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles, 1 de julio, que implementará una serie de acciones enfocadas en garantizar la seguridad ciudadana, prevenir tragedias viales y resguardar la economía de las familias guatemaltecas ante el pago del Bono 14.
Por medio de un comunicado, la institución señaló que desplegará operativos de alcoholemia, de control y fiscalización en puntos clave de todo el territorio nacional, principalmente en el distrito central. De igual forma, se trabajará en coordinación con el Departamento de Tránsito y las policías municipales y de tránsito.
"Estas acciones buscan disuadir la conducción bajo los efectos del licor y prevenir incidentes delictivos derivados del consumo irresponsable de alcohol, quien conduce no bebe", señaló.
Sanciones aplicables
La PNC detalló que se emplearán alcoholímetros de alta precisión y dispositivos biométricos MI3 para la verificación inmediata de identidades y solvencias legales.
En ese contexto, la entidad añadió que actuará de forma contundente y con "cero tolerancia", a la vez que recordó las sanciones aplicables para los conductores que sean detectados manejando bajo los efectos del licor.
Las personas serán consignadas de inmediato ante el juez competente y enfrentarán multas desde los Q5 mil hasta los Q25 mil, así como la retención de su licencia y posibles sanciones penales por el delito de responsabilidad de conductores.
La institución de seguridad hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad ciudadana, pues indicó que el Bono 14 es fruto del esfuerzo y trabajo de un año, por lo que no debe ponerse en riesgos por una noche de excesos, sino más bien priorizar su uso en temas del hogar, educación y desarrollo familiar.
Finalmente, instó a los ciudadanos a designar un conductor o utilizar transporte alterno si van a consumir bebidas alcohólicas. Asimismo, recordó que están disponibles las líneas telefónicas 110 y 1561 para reportar emergencias o irregularidades.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7