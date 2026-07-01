 PNC aumenta seguridad por pago del Bono 14

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
87
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Nacionales

PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14

Las fuerzas de seguridad desplegarán operativos de control, alcoholemia y seguridad vial para proteger a los guatemaltecos

Compartir:
La Policía Nacional Civil mantiene constantes operativos en la Ciudad de Guatemala y otros puntos del país., PNC
La Policía Nacional Civil mantiene constantes operativos en la Ciudad de Guatemala y otros puntos del país. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles, 1 de julio, que implementará una serie de acciones enfocadas en garantizar la seguridad ciudadana, prevenir tragedias viales y resguardar la economía de las familias guatemaltecas ante el pago del Bono 14.

Por medio de un comunicado, la institución señaló que desplegará operativos de alcoholemia, de control y fiscalización en puntos clave de todo el territorio nacional, principalmente en el distrito central. De igual forma, se trabajará en coordinación con el Departamento de Tránsito y las policías municipales y de tránsito.

"Estas acciones buscan disuadir la conducción bajo los efectos del licor y prevenir incidentes delictivos derivados del consumo irresponsable de alcohol, quien conduce no bebe", señaló.

Ministerio de Trabajo intensificará controles para garantizar el pago del Bono 14

La cartera proyecta casi 4 mil 500 inspecciones en centros de trabajo, las cuales se iniciarán el 16 de julio.

Sanciones aplicables

La PNC detalló que se emplearán alcoholímetros de alta precisión y dispositivos biométricos MI3 para la verificación inmediata de identidades y solvencias legales.

En ese contexto, la entidad añadió que actuará de forma contundente y con "cero tolerancia", a la vez que recordó las sanciones aplicables para los conductores que sean detectados manejando bajo los efectos del licor.

Las personas serán consignadas de inmediato ante el juez competente y enfrentarán multas desde los Q5 mil hasta los Q25 mil, así como la retención de su licencia y posibles sanciones penales por el delito de responsabilidad de conductores.

La institución de seguridad hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad ciudadana, pues indicó que el Bono 14 es fruto del esfuerzo y trabajo de un año, por lo que no debe ponerse en riesgos por una noche de excesos, sino más bien priorizar su uso en temas del hogar, educación y desarrollo familiar.

Finalmente, instó a los ciudadanos a designar un conductor o utilizar transporte alterno si van a consumir bebidas alcohólicas. Asimismo, recordó que están disponibles las líneas telefónicas 110 y 1561 para reportar emergencias o irregularidades.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usact
Nacionales

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

11:01 AM, Jul 01
Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usact
Nacionales

Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

10:45 AM, Jul 01
PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14t
Nacionales

PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14

09:04 AM, Jul 01
Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemalat
Nacionales

Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemala

08:24 AM, Jul 01
Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintlat
Nacionales

Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintla

10:05 AM, Jul 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar