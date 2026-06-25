Ministerio de Trabajo intensificará controles para garantizar el pago del Bono 14

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) anunció este jueves, 25 de junio, que realizará 4 mil 425 inspecciones a centros de trabajo a nivel nacional para verificar el pago del Bono 14 a trabajadores de los sectores público y privado. Las acciones estarán a cargo de la Inspección General de Trabajo (IGT).
Según la información compartida por las autoridades de la cartera en conferencia de prensa, el operativo comenzará el próximo 16 de julio, tras concluir el plazo establecido para que los empleadores hagan efectivo el pago de esta bonificación anual a su personal.
El Bono 14 es la prestación a la que tienen derecho los trabajadores en relación de dependencia y debe pagarse durante la primera quincena de julio.
La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, informó que la meta de inspecciones representa un incremento en comparación con el año anterior y forma parte de las acciones de fiscalización orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Sanciones por incumplimiento de pago del Bono 14
En el proceso de sanciones, primero se realiza una verificación y, si se detecta incumplimiento, se otorga un plazo de cinco días al empleador para regularizar la situación. Si no cumple con el pago después del período otorgado, se realiza una segunda verificación. Si persiste el incumplimiento, se imponen sanciones según lo establecido en la ley.
De acuerdo con la funcionaria, la sanción por incumplimiento del pago en Guatemala puede variar entre 8 y 18 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Datos oficiales muestran que durante 2025 las inspecciones alcanzaron a 69 mil 913 trabajadores en todo el país. Como resultado de estas acciones, se impusieron sanciones por más de Q2.7 millones a empleadores que incumplieron con sus obligaciones laborales.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo reportó que, derivado de las verificaciones realizadas, se logró la restitución de derechos laborales por más de Q301.9 millones relacionados con el pago del Bono 14.
Las autoridades señalaron que las inspecciones continuarán siendo una herramienta para velar por el respeto de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones patronales establecidas en la legislación guatemalteca vigente.