 Ataque con arma blanca en zona 18: Dos mujeres heridas y un sospechoso detenido

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Ataque con arma blanca en zona 18: Dos mujeres heridas y un sospechoso detenido

El presunto agresor tiene un historial criminal que incluye nueve antecedentes por 14 delitos.

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El sospechoso de atacar a dos mujeres con machete en zona 18 fue detenido., PNC
El sospechoso de atacar a dos mujeres con machete en zona 18 fue detenido. / FOTO: PNC
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Dos mujeres resultaron heridas en el marco de un ataque con arma blanca ocurrido este miércoles, 1 de julio, en la colonia El Limón, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Además, las fuerzas de seguridad confirmaron la captura del presunto responsable de cometer el hecho, quien es pareja de una de las víctimas.

De acuerdo con el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en la manzana 3 y lote 86 del referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

"Los técnicos en urgencias médicas de la 4ª compañía procedieron a aplicar atención prehospitalaria a dos personas que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas en una ambulancia a la emergencia del hospital general San Juan de Dios", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

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