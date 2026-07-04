 Putin reitera que Rusia tomará todo el Donbás

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Putin reitera que Rusia tomará todo el Donbás

Las declaraciones del mandatario de Rusi fueron expresadas durante una conversación telefónica con Trump.

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Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual, EFE
Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual / FOTO: EFE
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El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con ocasión del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (EE.UU.), en la que recalcó que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania, según informó este domingo el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov.

"Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", aseveró Ushakov en rueda de prensa telefónica, al informar sobre la conversación. El asesor de Putin señaló que "una etapa importante de la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk fue el establecimiento del control sobre un bastión tan importante para el Ejército ucraniano como Kostiantínifca", cuya toma fue anunciada este viernes por el Kremlin.

Aunque la excusa para la llamada, efectuada a solicitud de la Casa Blanca, fue el aniversario de la independencia estadounidense, las partes abordaron el tema de la guerra en Ucrania, de cara a la próxima participación de Trump en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía los próximos 7 y 8 de julio.

Durante la conversación, la cuarta en lo que va de año, Putin comentó a Trump que Kiev y la Unión Europea "parten de la percepción falsa de la situación general en la línea del frente", sostuvo Ushakov. "Nuestro presidente explicó cuál es la situación real en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas avanzan con seguridad, liberando una localidad tras otra", dijo.

Llamada entre Putin y Trump es considerada "constructiva"

Observó que "Kiev y sus patrocinadores europeos apuestan por alargar e incluso escalar el conflicto", echando a mano a métodos terroristas contra la población civil. "Se volvió a acentuar la preferencia de una solución político-diplomática del conflicto que tome en cuenta los conocidos enfoques de principios de la parte rusa", indicó.

Durante la conversación, que duró una hora y 25 minutos, y que fue calificada por Ushakov como "no solo protocolar, sino enjundiosa y extremadamente constructiva".

"Esta conversación permitió debatir abiertamente temas actuales de la agenda bilateral e internacional", sostuvo.

Ambos presidentes abordaron también las relaciones entre Moscú y Washington, y "subrayaron la importancia de mantener los contactos, incluyendo los político-militares y claro está, respecto a los temas económicos", dijo, al destacar "las perspectivas colosales de la cooperación mutuamente provechosas entre nuestros países". EFE  

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