 Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori

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Internacionales

Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori

La máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados, tras los intentos, sin éxito, de Roberto Sánchez de frenar este acto, al denunciar, sin pruebas, un supuesto fraude en su contra.

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Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori, EFE
Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori / FOTO: EFE
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La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados, tras los intentos, sin éxito, de Sánchez de frenar este acto, al denunciar, sin pruebas, un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo a él, que fue el más votado en el territorio nacional.

La proclamación de los resultados por parte del JNE supone la finalización del proceso electoral, sin posibilidad de revertir el resultado, en el que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, con 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que recibió 9.173.755 apoyos.

La votación se celebró el domingo 7 de junio y, casi un mes después, se produjo este viernes la proclamación de los resultados, debido al lento proceso de escrutinio del sistema electoral peruano, que exige que las actas sean trasladadas físicamente hasta las sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ser contabilizadas.

Esto implica que aquellas actas que presenten inconsistencias deben ser antes revisadas por los jurados electorales, lo que incluye en ocasiones recuentos de votos, lo que alargó durante semanas la confirmación del triunfo de Fujimori por el ajustado margen entre ambos candidatos.

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Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori - EFE

¿Cuándo será la investidura?

El siguiente paso será la entrega de las credenciales a Fujimori, en un acto previsto para el próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, de Lima; mientras que el 28 de julio, día nacional de Perú, será la investidura presidencial donde Fujimori comenzará el mandato de cinco años para el que ha sido elegida (2026-2031) junto a Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como el segundo vicepresidente.

Así, el fujimorismo volverá al poder casi veintiséis años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción de su Administración, luego de que hubiese sido reelegido para un tercer mandato bajo acusaciones de fraude.

Keiko Fujimori alcanzó la Presidencia de Perú en su cuarta candidatura presidencial, tras perder en la segunda vuelta las tres elecciones anteriores frente al izquierdista Ollanta Humala (2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016) y el izquierdista Pedro Castillo (2021).

Las dos últimas se definieron por 42.000 y 44.000 votos, respectivamente, por lo que esta elección fue la tercera consecutiva que la Presidencia se decide por menos de 50.000 votos, en un país con más de 33 millones de habitantes y más de 27,3 millones de ciudadanos habilitados para votar.

La candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular ganó a Sánchez, que competía en nombre del encarcelado expresidente Castillo (2021-2022), con una reivindicación total del legado de su padre, fallecido en septiembre de 2024, poco después de salir de prisión al hacerse efectivo un indulto por las condenas que purgaba de delitos de lesa humanidad y corrupción.

La derechista ha prometido derrotar al crimen organizado, principal preocupación de los peruanos para estos comicios, como su padre lo consiguió hacer en la década de los años 90 con los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que llegaron a poner en jaque al Estado y controlar grandes zonas del país.

*Con información de EFE

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