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Trump ordena reformar pórtico de la Casa Blanca con nuevos ornamentos

Trabajadores de la construcción cubrieron el andamio instalado en el pórtico con una lona gigante con la imagen a escala real de la fachada actual.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó reformar las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca con nuevos ornamentos para dotarlas de un estilo más pomposo que el actual.

Trabajadores de la construcción cubrieron este jueves el andamio instalado en el pórtico con una lona gigante con la imagen a escala real de la fachada actual.

El pórtico norte de la Casa Blanca, de estilo neoclásico, cuenta con ocho columnas de orden jónico. Sin embargo, Trump publicó recientemente en redes sociales una imagen de capiteles de estilo corintio, conocidos por ser más ornamentados y recargados, en línea con su gusto estético.

Trump, antiguo magnate de la construcción, se ha propuesto en su segundo y último mandato dejar su huella arquitectónica en la capital.

El mandatario republicano ha decorado el Despacho Oval con ornamentos dorados y ha pavimentado el jardín de las rosas de la Casa Blanca para convertirlo en un patio similar al de su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

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Trump en la Oficina Oval - EFE

Pero su obra estrella, y la más polémica, es la construcción de un gran salón de baile contiguo a la Casa Blanca, más grande que la propia residencia, unas obras que obligaron a derribar el Ala Este del edificio.

Trump también hizo pintar de azul el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, y planea levantar en la capital el mayor arco de triunfo del mundo.

*Con información de EFE

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