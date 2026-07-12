 Vehículo irrumpe en feria y deja seis muertos en Chile

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Internacionales

Tragedia en Chile: vehículo irrumpe en una feria y deja seis muertos

Vehículo conducido por un cabo de la Armada de Chile irrumpe en una feria y deja seis muertos.

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Integrantes de Carabineros de Chile custodian el lugar en donde un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió su vehículo contra una feria callejera, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirm, EFE/ STR
Integrantes de Carabineros de Chile custodian el lugar en donde un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió su vehículo contra una feria callejera, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirm / FOTO: EFE/ STR
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Un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió este domingo su vehículo contra una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada en un comunicado.

Las circunstancias del atropellamiento, que ocurrió en la región de Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros de Santiago de Chile, están siendo investigadas, mientras que el conductor del vehículo fue detenido.

La Armada de Chile informa que, durante la mañana de este domingo 12 de julio, un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar", señaló la institución.

El vehículo se habría volcado sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán durante la mañana de este domingo, produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres, según autoridades de Valparaíso.

Los heridos 

El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos mellizos lactantes que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas", añadió.

El relato de las autoridades a la prensa local apunta preliminarmente a que se trató, presuntamente, de un accidente cometido por el cabo de la Armada, quien habría estado conduciendo con exceso de velocidad.

En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", aseguró el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

Piden investigación rigurosa 

La alcaldesa de la localidad viñamarina, Macarena Ripamonti, manifestó la importancia de que se realice una investigación rigurosa y transparente, en la cual dijo esperan "estar involucrados"", y confirmó haber puesto a la orden de la justicia los registros de las cámaras de televigilancia.

La Armada, por su parte, señaló en su comunicado que "la institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente".

Esta es una feria muy popular, que tiene mucha gente. Deberíamos haber tenido barreras de protección, por lo tanto, esta desgracia tiene que servirnos como lección para que las autoridades establezcan este reforzamiento", lamentó Ripamonti.

El incidente fatal ocurrió cuando la feria estaba recién instalada, y en ese sentido el delegado Millones aseguró que "si hubiese ocurrido este accidente a las 12 del día habría sido un desastre".

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