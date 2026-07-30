 Terremoto en Japón: Muertos alcanzan 34, actualización
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Terremoto en Japón: Cifra de muertos sube a 34

Más de 48 horas después del terremoto, las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes continúan.

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Terremoto en Japón, EFE
Terremoto en Japón / FOTO: EFE
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Las autoridades de la prefectura de Kumamoto elevaron este jueves a 34 la cifra de muertos por del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón el 28 de julio, mientras continúan las labores de rescate de posibles supervivientes.

El centro de respuesta ante desastres de la prefectura precisó que en este balance se incluyen siete fallecidos en el centro comercial Aeon Mall de la localidad de Kashima, que registró una explosión después del terremoto, así como otros ocho por el derrumbe de una chimenea de la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro.

A pesar de este nuevo balance de las autoridades locales, el portavoz del Gobierno central, Minoru Kihara, mantuvo en 30 el número de fallecidos en una rueda de prensa prácticamente simultánea, apoyándose en la información proporcionada por la Policía.

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Terremoto en Japón - EFE

Más de 48 horas después del terremoto, las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes continúan, en medio de cortes de agua y electricidad, y los pronósticos de altas temperaturas en la región. En este contexto, el Ministerio de Defensa informó de que anoche se iniciaron las labores de búsqueda con perros.

Durante la jornada, unas 10 mil personas seguían evacuadas en unos 400 centros, donde el Gobierno local y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) están colaborando en la instalación de unidades de aire acondicionado.

El terremoto se registró a las 16.27 horas (locales) del pasado martes y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami sin mayores percances.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

Desde entonces, se han registrado centenares de réplicas, incluido un seísmo de magnitud 5,8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

*Con información de EFE

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