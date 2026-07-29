 Nuevo sismo sacude Japón, 29 de julio de 2026
Internacionales

Nuevo sismo de magnitud 5,8 sacude el sudoeste de Japón

El temblor se dejó notar con fuerza en la capital de la prefectura y alcanzó el nivel 5 de 7 según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Compartir:
Terremoto en Japón, julio 2026, EFE
Terremoto en Japón, julio 2026 / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un nuevo sismo de magnitud 5,8 volvió a sacudir este miércoles la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un sismo de magnitud 7,1 causase la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

El sismo tuvo lugar a las 22:19 hora horas (locales) con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA). El temblor se dejó notar con fuerza en la capital de la prefectura, comprobó EFE, y alcanzó el nivel 5 de 7 según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,1 que golpeó el sudoeste del archipiélago este martes, según las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales.

El sismo ha provocado además cientos de réplicas en la región, con 48 temblores de una magnitud de 3 o superior según la escala japonesa, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

*Con información de EFE

En Portada

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendast
Nacionales

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendas

03:51 PM, Jul 29
Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulaciónt
Nacionales

Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulación

05:51 PM, Jul 29
Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBI

03:42 PM, Jul 29
Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026t
Deportes

Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

05:30 PM, Jul 29
Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemalat
Deportes

Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

05:03 PM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar