 Trump expresa dudas sobre conversaciones con Irán
Internacionales

Trump dice que está perdiendo la “fe” en las conversaciones con Irán

Trump recordó que esta misma semana, después de que EE. UU. frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, Irán “disparó cinco misiles”.

Compartir:
El presidente de EE.UU., Donald Trump. , Foto EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump. / FOTO: Foto EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten".

"Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.

Trump recordó que esta misma semana, después de que EE. UU. frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles". "Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación", criticó el mandatario.

El mandatario republicano insistió en que "los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo".

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval - EFE

Según dijo, sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, además del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, siguen involucrados en las conversaciones.

Tras cinco meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se ha vuelto a recrudecer estas últimas semanas después de que se rompiera la tregua firmada en junio.

Trump afronta una creciente presión interna para poner fin a un conflicto muy impopular entre la ciudadanía estadounidense y a las puertas de las elecciones del 3 de noviembre para renovar el Congreso.

*Con información de EFE

En Portada

OJ se solidariza con jueza; pobladores queman su casa tras ordenar desalojo t
Nacionales

OJ se solidariza con jueza; pobladores queman su casa tras ordenar desalojo

05:04 PM, Jul 31
Gobernación explica despliegue policial y seguimiento a hechos registrados en Quichét
Nacionales

Gobernación explica despliegue policial y seguimiento a hechos registrados en Quiché

02:59 PM, Jul 31
El Inter Miami, con Casemiro y la duda de Messit
Deportes

El Inter Miami, con Casemiro y la duda de Messi

02:50 PM, Jul 31
Guatemala detecta nuevas fallas tectónicas tras ampliar su red de monitoreo sísmicot
Nacionales

Guatemala detecta nuevas fallas tectónicas tras ampliar su red de monitoreo sísmico

02:37 PM, Jul 31
Cómo las licencias marcan la diferencia para los jugadores, los socios y el mercadot
Empresas

Cómo las licencias marcan la diferencia para los jugadores, los socios y el mercado

12:15 PM, Jul 30

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar