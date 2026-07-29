 Trump promete respuesta contundente a ataques de Irán
Internacionales

Trump promete respuesta contundente a ataques de Irán: “Es nuestro turno”

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Compartir:
Donald Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió este miércoles que EE. UU. responderá con contundencia a los ataques de Irán contra intereses estadounidenses en Oriente Medio, pese a que Washington había suspendido sus bombardeos contra territorio iraní.

"Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó este miércoles un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, unos proyectiles que, según Trump, fueron interceptados.

Además, Washington cree que Irán podría estar detrás de un ataque con dron contra un buque estadounidense que transportaba gas licuado a Egipto.

"He recibido información al respecto. Es un poco más de lo mismo, pero esto se va a solucionar. Se va a solucionar", advirtió Trump.

Foto embed
Donald Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca - EFE

El mandatario republicano aseguró que está recibiendo peticiones, presuntamente de Irán y de aliados de Washington en la región, para que no escale el conflicto, pero prometió responder al ataque.

"Ellos dispararon. Así que ahora es nuestro turno y veremos si en algún momento llegamos a un acuerdo. Pero vamos a golpearlos muy duro", apuntó.

El ataque iraní se produjo después de que EE. UU. y Arabia Saudí participaran por primera vez en una operación conjunta de bombardeos contra milicias proiraníes en Irak.

Este intercambio de ataques se produce pese a que Trump ordenó el pasado viernes suspender los ataques estadounidenses contra Irán, en un nuevo intento de sentar las bases para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

*Con información de EFE

En Portada

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendast
Nacionales

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendas

03:51 PM, Jul 29
Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulaciónt
Nacionales

Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulación

05:51 PM, Jul 29
Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBI

03:42 PM, Jul 29
Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026t
Deportes

Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

05:30 PM, Jul 29
Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemalat
Deportes

Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

05:03 PM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar