 Trump prevé reunirse con Kim Jong-un en 2026
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Trump prevé reunirse con Kim Jong-un antes de que termine el año

Las palabras de Trump llegan días después de que Washington anunciara que reducirá sus grandes maniobras militares estivales con Seúl, en aparente respuesta a la falta de apoyo del Gobierno surcoreano en la guerra con Irán.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a entender este miércoles que prevé celebrar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que acabe el año.

En un intercambio con los medios en el exterior de la Casa Blanca, a Trump le preguntaron si esperaba reunirse con Kim hacia finales de año, a lo que el mandatario respondió "Sí, lo haré", sin ofrecer más detalles al respecto.

Las palabras de Trump llegan días después de que Washington anunciara que reducirá sus grandes maniobras militares estivales con Seúl (unos ejercicios que Pionyang considera un ensayo para invadir su territorio), en aparente respuesta a la falta de apoyo del Gobierno surcoreano en la guerra con Irán.

La afirmación del jefe de Estado se da, igualmente, pocas horas después de que el diario The Wall Street Journal asegurara que Trump está presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con el mariscal norcoreano este otoño, un encuentro que el rotativo apunta que podría producirse en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

A su vez, el mandatario republicano se negó a aclarar hoy si existe actualmente un intercambio epistolar entre él y Kim, pero insistió en que se lleva "muy bien" con él.

"Él tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca se debió permitir que eso sucediera. Nunca debieron permitirlo. Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido. Pero el caso es que las tiene", explicó Trump, quien añadió que a Kim "le irá muy bien" siempre y cuando haya "un presidente inteligente" en Washington.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Por otra parte, Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano y una de sus principales asesoras, aseguró (en una nota publicada por la agencia oficial de noticias KCNA) que no tiene ninguna constancia de que exista ningún intercambio actualmente entre ambos líderes, aunque afirmó que la relación entre los dos "siguen siendo excelente".

Trump se reunió en tres ocasiones con Kim durante su primer mandato (2017-2021), para intentar alcanzar un acuerdo que condujera a la desnuclearización de la península coreana.

Las negociaciones terminaron sin acuerdo después de que el líder republicano considerara insuficiente la propuesta de Pionyang, que posteriormente estrechó sus vínculos con Rusia.

*Con información de EFE

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