 Nuevo temblor sacude Colombia, 26 de agosto de 2026
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Nuevo temblor de magnitud 5,1 sacude Colombia

El temblor de este miércoles es el más fuerte registrado en Colombia desde el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

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Temblor de magnitud 5,1 en Colombia, 26 de agosto de 2026, Servicio Geológico Colombiano
Temblor de magnitud 5,1 en Colombia, 26 de agosto de 2026 / FOTO: Servicio Geológico Colombiano
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Un nuevo temblor, de magnitud 5,1, sacudió este miércoles 26 de agosto el este y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11.45 horas (locales) y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor y, según la Presidencia, "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones".

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5,4, pero luego actualizó la magnitud a 5,1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

Este temblor es el más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste) y dejó al menos 331 personas fallecidas, 4.439 heridos y 240 desaparecidos, así como numerosas edificaciones destruidas o seriamente averiadas, en su mayor parte en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda.

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

*Con información de EFE

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