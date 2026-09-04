 Fenómeno El Niño podría alcanzar niveles históricos hasta 2027
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Fenómeno de El Niño podría alcanzar niveles históricos hasta 2027, alerta la OMM

¿Calor o lluvias? Esto se espera en Centroamérica por el El Niño.

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OMM alerta por un El Niño que podría alcanzar intensidad muy fuerte., NOAA.
OMM alerta por un El Niño que podría alcanzar intensidad muy fuerte. / FOTO: NOAA.
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El fenómeno de El Niño todavía no alcanza su máxima intensidad y podría fortalecerse durante los próximos meses hasta convertirse en un episodio de intensidad "muy fuerte", advirtió el jueves 3 de septiembre la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el nuevo pronóstico, existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño persista hasta febrero de 2027, uno de los niveles de certeza más altos expresados por la OMM en sus boletines sobre El Niño y La Niña.

Las proyecciones internacionales apuntan a que el episodio podría convertirse en el más intenso registrado en más de 70 años. Las temperaturas superficiales del Pacífico tropical continuarían aumentando durante los próximos meses y el fenómeno alcanzaría su punto máximo hacia finales de 2026.

Efectos podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027 

La OMM advirtió que sus efectos podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027 y aumentar el riesgo de temperaturas extremas, sequías, lluvias intensas e inundaciones en diferentes regiones del planeta.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que El Niño está adquiriendo "enormes proporciones" y alertó sobre el riesgo asociado a los fenómenos meteorológicos extremos debido a las condiciones excepcionalmente cálidas registradas en el Pacífico tropical.

Uno de los indicadores utilizados para medir el fenómeno, el índice Niño 3.4, pasó de aproximadamente 1.5 grados Celsius por encima del promedio entre mayo y julio a valores semanales de entre 2.2 y 2.6 grados entre finales de julio y mediados de agosto.

Los efectos de El Niño no serán iguales en todas las regiones. La OMM señala que su intensidad no determina por sí sola la magnitud de los impactos, ya que estos dependen también de la región, la temporada y otros factores atmosféricos y oceánicos.

Entre las zonas donde podrían aumentar las condiciones secas figuran partes del sudeste asiático, América Central y el norte de América del Sur. En contraste, el este de África, el sur de Brasil y el sur de Estados Unidos podrían registrar lluvias superiores al promedio y un mayor riesgo de inundaciones.

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