 Derrumbes en Japón: 1 fallecido y 41 heridos por lluvias
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Un muerto y 41 heridos por deslizamientos de tierra y fuertes lluvias en Japón

Las intensas lluvias en Japón siguen causando muertes, heridos y daños materiales.

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Las lluvias en Japón han causado estragos., EFE
Las lluvias en Japón han causado estragos. / FOTO: EFE
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Al menos una persona falleció en un deslizamiento de tierra y 41 resultaron heridas por inundaciones en el centro de Japón, afirmó este miércoles la agencia de noticias local Kyodo, elevando a dos las víctimas mortales esta semana por unas fuertes lluvias y la depresión tropical Krovanh.

Una persona murió el martes debido a un deslizamiento de tierra en la localidad de Kawanehon, en la prefectura central de Shizuoka, afirmó Kyodo citando a la Policía y al departamento de Bomberos local.

En la ciudad central de Nagoya al menos 41 personas sufrieron heridas leves, según datos de las autoridades locales citados por Kyodo, y unas 1.600 se refugiaron en centros de evacuación durante la pasada noche tras registrarse fuertes lluvias.

El número de muertos por las fuertes lluvias en el archipiélago asciende así a dos esta semana, después de que el lunes falleciera una mujer de unos 60 años, tras quedarse atrapada en el interior de un vehículo en un paso subterráneo inundado en la prefectura de Fukushima.

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Fuertes lluvias continuarán en Japón 

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió en su boletín más reciente de que las fuertes lluvias continuarán hasta el jueves debido a un frente otoñal activo, así como a los efectos de la depresión tropical Krovanh que afecta actualmente al centro del archipiélago.

La JMA pidió a la población que permanezca "extremadamente alerta" ante la crecida de los ríos y posibles inundaciones este miércoles, así como ante deslizamientos de tierra durante el jueves.

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Las lluvias en Japón han causado estragos. - EFE

Medios internacionales mostraron videos de las fuertes lluvias en Japón, destacando las inundaciones y otros estragos causados por las lluvias. Las imágenes también muestran como el agua brotaba de varios tragantes, debido a que las precipitaciones superaron la capacidad del sistema pluvial.

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