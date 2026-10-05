 Elecciones en Brasil: Bolsonaro celebra mayoría de la derecha en Congreso
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Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro celebra “mayoría abrumadora” de la derecha en el Congreso

El senador Flávio Bolsonaro, y el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, disputarán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

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Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial de Brasil, EFE
Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial de Brasil / FOTO: EFE
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El senador y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, celebró este lunes "la mayoría abrumadora" que ha lograda la derecha y la extrema derecha en el Parlamento brasileño, tras las elecciones en Brasli realizadas el domingo.

"La mayoría abrumadora que logramos en el Congreso devolverá la seguridad jurídica que el país tanto necesita para crecer", declaró en sus redes sociales el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro, vencedor de la primera vuelta de las presidenciales, con un 47,03 % de los votos.

El senador, aspirante del Partido Liberal (PL), sacó casi dos puntos de ventaja al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva (45,16 %). Ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

El resultado de Flávio Bolsonaro, que ninguna encuesta anticipó, también se vio reflejado en los comicios legislativos.

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Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial de Brasil - EFE

El PL, que lidera Jair Bolsonaro, quien cumple en arresto domiciliario una extensa condena de cárcel por intento de golpe de Estado, salió fortalecido y será la primera fuerza en el Senado, con 28 de los 81 escaños.

Uno de ellos lo ocupará Michelle Bolsonaro, esposa de Jair, y otro Carlos Bolsonaro, hermano de Flávio.

Muy por detrás se quedaron el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, con nueve senadores, y el centroderechista Movimiento Democrático Brasileño (MDB), con ocho.

De esta forma, el PL se convertirá, a partir de febrero de 2027, cuando empieza la próxima legislatura, en la mayor bancada partidista de la Cámara Alta desde la promulgación de la Constitución de 1988.

El Senado ha cobrado una relevancia notable en esta campaña electoral, ya que Flávio Bolsonaro ha defendido destituir a varios jueces de la Corte Suprema que considera enemigos de su familia y para ello necesita el apoyo de dos tercios de los senadores.

El panorama en la Cámara de Diputados es parecido. Según una proyección oficial, el PL será la primera minoría en la Cámara Baja, con 121 de los 513 diputados, 24 más que en las elecciones de 2022.El PT, en coalición con el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde (PV), sumaría 88, seis más que hace cuatro años.

"¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Brasil! El país se manifestó en las urnas por el cambio y por el futuro. No solo en la Presidencia de la República, sino también en el Senado y en la Cámara de Diputados", dijo Flávio Bolsonaro. "¡El Legislativo federal está configurado para un presidente como Flávio Bolsonaro! Felicitaciones también a los gobernadores y diputados regionales electos", añadió.

Ya en campaña para el balotaje, que se reanuda este mismo lunes, Flávio se comprometió a "poner siempre al pueblo por encima de cualquier cuestión partidista". "El combate efectivo al narcoterrorismo tiene que hacerse en conjunto con gobernadores y alcaldes. ¡Faltan pocos días para el rescate de Brasil! ¡Vamos con todo!", exclamó.

*Con información de EFE

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