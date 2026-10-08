 Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026
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La poeta Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Carson, nacida en Toronto en 1950, es la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura.

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Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026, The Nobel Prize
Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 / FOTO: The Nobel Prize
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La escritora y poeta canadiense, Anne Carson, se convirtió este jueves en la ganadora del Premio Nobel de Literatura, "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, habló con Carson por teléfono pocos minutos antes del anuncio. "Ella se quedó muy sorprendida. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz", indicó.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. Los dos Premios Nobel que ha recibido la literatura canadiense han sido ambas para mujeres. En 2013 había sido galardonada Alice Munro. Aunque Saul Bellow, galardonado en 1976, había nacido en Canadá, era ciudadano estadounidense y vivió la mayor parte de su vida en EE.UU.

Su obra

La obra de Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina.

En 1981 publico su tesis doctoral sobre en literaturas clásicas cuyo título, en latín, "Odi et Amo ergo sum" (Odio y amo luego existo), variaba la famosa frase de René Descartes "Cogito ergo sum" (Pienso luego existo).

A lo largo de toda su carrera ha combinado la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades.

Casi toda su producción literaria se ha centrado en "la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados", según la Academia.

Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.

*Con información de EFE

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