Hombre muere tras ser expulsado de montaña rusa: detalles

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, murió el lunes 12 de octubre de 2026 tras salir expulsado de la montaña rusa Goliath, en el parque Six Flags Over Georgia, en Estados Unidos. El caso conmocionó a su comunidad y reavivó las preguntas sobre las circunstancias del accidente, que continúa bajo investigación.
La Policía del condado de Cobb confirmó su identidad el martes 13 de octubre. El incidente ocurrió alrededor de las 15:58, hora local. Según los primeros reportes, Kariem salió expulsado de su asiento, golpeó a otros pasajeros durante la caída y terminó debajo de la estructura. Los equipos de emergencia lo encontraron inconsciente y sin respirar. Otros visitantes también resultaron heridos.
Un profesional de la educación que sobrevivió al cáncer
Kariem vivía en Atlanta y trabajaba en tecnología educativa. Era responsable del área de tecnologías de la información en Wesley International Academy, una escuela que atiende a estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. También había trabajado como profesor de tecnología y como instructor de programación y diseño de videojuegos para niños y jóvenes en iD Tech.
Se graduó en Tecnologías de la Información en Georgia Southern University en 2006 y posteriormente obtuvo una maestría en Tecnología Educativa. Su experiencia profesional también incluyó labores en la American School of Bombay, en India.
Además de su trayectoria laboral, Kariem había enfrentado graves problemas de salud: según la información difundida sobre su vida, sobrevivió al cáncer en dos ocasiones, la más reciente en 2018. Su historia personal también estuvo marcada por un accidente automovilístico en el que estuvo involucrada su hija de 10 años, de acuerdo con los datos proporcionados.
Su hijo habría presenciado la tragedia
Testigos citados por medios locales señalaron que uno de sus hijos viajaba junto a él en la montaña rusa y habría presenciado el accidente. Su esposa y su hija se encontraban fuera de la atracción, según ese relato.
¿Qué se sabe de la investigación?
Hasta el 13 de octubre, las autoridades no habían establecido qué provocó que Kariem saliera expulsado. La Unidad de Delitos Mayores del condado de Cobb investiga el caso.
Como medida preventiva, Six Flags anunció el cierre temporal de otras nueve montañas rusas similares en parques de Estados Unidos y Canadá. Goliath, inaugurada en 2006, alcanza unos 61 metros de altura y velocidades de hasta 112 kilómetros por hora.