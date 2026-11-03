Robo de reloj de 300 mil dólares: lo devuelve con disculpa

Una insólita nota de disculpa cambió el giro de las investigaciones por el robo de un lujoso reloj, ocurrido la semana pasada en una tienda de Tokio.
El perpetrador se hizo pasar por un cliente e ingresó a la tienda de la prestigiosa marca suiza de relojes, Audemars Piguet. Ahí se probó uno modelo, valorado en 290 mil dólares, y con el accesorio en paso salió huyendo de la tienda en la capital japonesa.
Según medios locales, una semana después, la tienda recibió un paquete, con nombre y dirección del presunto emisor, y al abrir la caja encontraron el reloj junto con una nota escrita a mano ofreciendo disculpas.
Para validar que se trataba del reloj hurtado a finales de octubre se confirmó con el número de serie de la lujosa pieza; sin embargo, no se precisaron más detalles sobre el caso.
De acuerdo con medios locales, el nombre y la dirección del remitente, definida en la caja de envío, no pudieron ser confirmados por las autoridades, por lo que las autoridades de la capital nipona continúan la búsqueda para detener al responsable del hurto.