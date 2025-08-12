Tribunal ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por caso "Hogar Seguro"

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal declaró este martes 12 de agosto como culpables a seis exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en el hogar seguro Virgen de la Asunción en 2017, que fallecieron quemadas mientras eran recluidas bajo llave en un aula.
El veredicto fue dictado por la jueza Ingrid Cifuentes, a cargo del referido tribunal, tras un proceso judicial que se extendió por más de ocho años, con penas de cárcel de entre seis y 25 años de prisión para los sindicados.
Como parte de su resolución, la togada solicitó que el Ministerio Público (MP) investigue a otros posibles involucrados, entre ellos el expresidente Jimmy Morales, quien estaba en el cargo en el momento de la tragedia.
"En base a los requerimientos realizados, se le ordena al MP que realice una investigación en contra del señor Jimmy Morales Cabrera, quien al momento de los hechos era presidente de la república de Guatemala, para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo de 2017, esto en base a lo argumentado el día de hoy", dijo la jueza.
Morales fue mencionado durante el juicio
Según los registros de audiencias, el expresidente Morales fue mencionado en varias ocasiones durante el debate oral y público del caso Hogar Seguro, específicamente en testimonios de testigos, exfuncionarios y sobrevivientes, principalmente en relación con órdenes directas que habría emitido la noche anterior y la madrugada del 8 de marzo de 2017.
Se conoció que habría dado instrucciones a personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para que mantuviera presencia en el perímetro del recinto estatal donde se encontraban las menores.
Uno de los señalamientos más recientes provino de Nery Ramos, exdirector de la PNC y actual presidente del Congreso, quien en su declaración del 13 de enero de 2025 aseguró que el entonces mandatario instruyó que "no se retirara un solo agente de policía" de las instalaciones, y que, además, solicitó el envío de más efectivos adicionales. Según Ramos, esta orden contradecía la cadena de mando y las directrices iniciales de contención.
Otros testigos, en audiencias de septiembre de 2024 reforzaron esta versión, afirmando que la instrucción de Morales se dio en la noche previa al incendio, cuando las adolescentes habían sido recluidas en un aula bajo resguardo policial.
A pesar de las menciones constantes en el debate oral y público, Morales no enfrenta actualmente ningún proceso judicial relacionado con el caso y, tras la orden del tribunal, correspondería que la fiscalía inicie el proceso para poder abrir una investigación contra el exgobernante.