Tribunal dicta sentencia en caso Hogar Seguro

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal impuso penas de entre seis y 25 años de prisión contra seis de los siete procesados por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la cual fallecieron 41 niñas y adolescentes y otras 15 resultaron gravemente heridas.
Además, el tribunal absolvió a Harold Flores, exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, por considerar que no se presentó la prueba suficiente con relación a los delitos que le atribuía el Ministerio Público (MP).
Los hechos con los que se vinculan ocurrieron el 8 de marzo de 2017 durante un incendio dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la ciudad de Guatemala.
Las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar después de haber escapado una noche anterior del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.
La jueza hizo una recapitulación de lo acontecido ese 8 de marzo y recalcó que cuando se informó que había humo dentro del aula, una de las sentenciadas, la subinspectora policial Lucinda Marroquín Carrillo, quien supuestamente tenía la llave de la habitación, aseveró: "Que se quemen esas hijas de (...)".
La decisión del tribunal se dio después de 120 audiencias y escuchar a 107 testigos y 45 peritos a lo largo de los últimos 18 meses, además de los más de mil documentos aportados durante el debate oral y público.
Sentencia
La resolución con respecto a los siete sindicados y los delitos por los que fueron condenados o se les absolvió incluye lo siguiente:
- Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social: maltrato contra personas menores de edad (5 años de prisión conmutables a razón de Q100 diarios), incumplimiento de deberes (6 años de prisión inconmutables), abuso de autoridad (seis años de prisión inconmutables), homicidio culposo (8 años de prisión inconmutables) e inhabilitación especial de obtener cargos públicos por cuatro años. Se le absuelve del delito de lesiones culposas.
- Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro: maltrato contra personas menores de edad (5 años de prisión conmutables a razón de Q50 diarios), incumplimiento de deberes (6 años de prisión inconmutables), abuso de autoridad (seis años de prisión inconmutable), homicidio culposo (ocho años de prisión inconmutable) e inhabilitación especial de obtener cargos públicos por cuatro años. Se le absuelve del delito de lesiones culposas.
- Lucinda Eva Marroquín Carrillo, exagente de la PNC: maltrato contra personas menores de edad (5 años de prisión inconmutables), homicidio culposo (8 años).
- Luis Armando Pérez Borja, exinspector de la PNC: maltrato contra personas menores de edad (5 años de prisión conmutables a razón de Q50 diarios), abuso de autoridad (6 años de prisión inconmutables), inhabilitación de obtener cargos públicos por cuatro años y, si en este momento todavía ostenta el cargo de subcomisario, la pérdida del empleo.
- Gloria Patricia Castro Gutiérrez, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos: incumplimiento de deberes (6 años de prisión inconmutables), inhabilitación especial de obtener cargos públicos por cuatro años y la pérdida del empleo que ejercía.
- Brenda Julissa Chamán Pacay, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la Secretaría de Bienestar Social: maltrato contra personas menores de edad (5 años de prisión conmutables a razón de Q50 diarios), incumplimiento de deberes (6 años de prisión inconmutables), homicidio culposo (seis años de prisión) e inhabilitación especial de obtener cargos públicos por cuatro años. Se le absuelve del delito de lesiones culposas.
- Harold Augusto Flores Valenzuela: absuelto de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo, lesiones culposas y de incumplimiento de deberes por falta de pruebas.
Tribunal ordena investigar al expresidente
Como parte de su resolución, el tribunal solicitó que el MP debe seguir con las investigaciones pendientes, así como análisis forenses.
"Se ordena que el MP realice una investigación a efecto de que se investiguen las circunstancias por las cuales, a través de peritajes toxicológicos se encontraron drogas terapéuticas o de abuso a los cadáveres de los adolescentes que fallecieron el 8 de marzo y establecer si estas adolescentes tenían un tratamiento psiquiátrico y fueron medicamentos que les fueron suministrados en los hospitales. Pero sí, llama la atención a la juzgadora esta circunstancia", dijo la jueza.
Asimismo, ordenó que se investigue a otros posibles involucrados, entre ellos el expresidente Jimmy Morales, quien estaba en el cargo en el momento de la tragedia, para establecer su participación en los hechos; y Carlos Beltetón, quien compareció como testigo en el debate oral y público, a efecto de determinar si cometió hechos antijurídicos en su declaración, pues el tribunal estableció que había inconsistencias en la misma.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.