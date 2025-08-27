 Hospital Roosevelt Detecta Tos Ferina en Médico y Activa Protocolo
Hospital Roosevelt detecta caso de tos ferina en médico; activa protocolos para proteger a pacientes

Un médico en Hospital Roosevelt tiene tos ferina; se suspenden visitas y se implementan medidas de seguridad para proteger a pacientes y personal.

El Hospital Roosevelt confirmó este miércoles, 27 de agosto, un caso de tos ferina en un estudiante de medicina, lo que ha llevado a la suspensión temporal de las visitas en el Servicio de Medicina Interna. Esta decisión busca salvaguardar la salud y seguridad de los pacientes hospitalizados, sus familiares y el personal médico y administrativo del establecimiento. El estudiante diagnosticado se encuentra clínicamente estable y recibiendo tratamiento ambulatorio bajo vigilancia constante.

Medidas de bioseguridad implementadas

Ante la situación, el Hospital Roosevelt, a través de su Departamento de Microbiología, realizó la confirmación del caso de Bordetella pertussis, conocido como tos ferina. Este diagnóstico fue posteriormente validado por el Laboratorio Nacional de Salud. El paciente está bajo un riguroso programa de aislamiento, lo que incluye chequeos médicos frecuentes para asegurar su bienestar.

Como parte de las estrategias de contención y prevención, se llevaron a cabo pruebas de hisopados faríngeos en 13 individuos vinculados al servicio. Los resultados han sido negativos para la enfermedad. A pesar de esto, los profesionales de la salud advierten sobre el tiempo de incubación de la tos ferina, que oscila entre 7 y 10 días, motivo por el cual se mantiene una vigilancia activa de síntomas respiratorios en el personal y pacientes que estuvieron expuestos.

Además, el Servicio de Medicina Interna adoptó rápidamente acciones de limpieza y desinfección en todas las áreas del hospital. Se ha reforzado el uso obligatorio de mascarillas y otras medidas de protección personal para minimizar el riesgo de contagio y proteger a todas las personas en el establecimiento.

Reportan 12 casos de tos ferina en Quetzaltenango

Al menos seis municipios de Quetzaltenango han registrado casos confirmados de tos ferina. El municipio de Quetzaltenango es el más afectado con cinco casos. De acuerdo con la Dirección Departamental de Redes Integradas de Salud, los afectados son menores de un año y en edades escolares. 

En ese departamento ya fue activada una alerta debido al incremento de casos en 2025 para difundir información de la enfermedad, síntomas y sobre la importancia de evitar la automedicación cuando aparecen síntomas.

Alerta en Quetzaltenango por casos de tos ferina: Conoce los síntomas

Ya se emitió una alerta departamental debido a la incidencia de casos en niños menores de un año y en población escolar.

