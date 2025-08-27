 Síntomas de tos ferina: alerta en Quetzaltenango
Nacionales

Alerta en Quetzaltenango por casos de tos ferina: Conoce los síntomas

Ya se emitió una alerta departamental debido a la incidencia de casos en niños menores de un año y en población escolar.

Compartir:
niño-mascarilla.jpg,
niño-mascarilla.jpg / FOTO:

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Salud informó sobre los casos de tos ferina que se han registrado en el departamento de Quetzaltenango. Mishell Cifuentes, portavoz de dicha unidad, indicó que en los últimos tres años no habían registrado casos de esta enfermedad y en lo que va del 2025 se han reportado 12 casos confirmados.

De acuerdo con la funcionaria, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Dirección departamental ya activaron una alerta departamental para ampliar la difusión sobre la prevención de esta enfermedad que afecta a niños menores de un año y a la población escolar.

Casos de tos ferina confirmados por municipio:

Según las cifras de salud, hasta el momento se han confirmado 12 casos en al menos seis municipios de Quetzaltenango:

  • Quetzaltenango: 10 casos sospechosos; 5 confirmados
  • Olintepeque: 1 caso confirmado
  • San Miguel Sigüilá: 1 caso confirmado
  • Cantel: 4 casos sospechosos; 1 confirmado
  • Zunil: 3 casos confirmados
  • San Carlos Sija: 1 caso confirmado

Cifuentes explicó que la enfermedad inicia como un resfriado con tos, secreción nasal y fiebre; no obstante, los síntomas se agravan en las primeras dos semanas, por lo que recomiendan no automedicar a los menores y llevarlos para recibir atención médica especializada.

"Esta enfermedad no se puede automedicar", enfatizó.

Agregó que buscan mejorar en temas de comunicación para socializar la prevención ante esta enfermedad.

¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Afecta principalmente a bebés, niños pequeños y personas no vacunadas, aunque puede presentarse en cualquier edad. Se propaga a través de gotículas al toser, estornudar o hablar.

Síntomas iniciales (similares a un resfriado común):

  • Secreción nasal
  • Estornudos
  • Tos leve
  • Fiebre baja

Síntomas avanzados (después de 1-2 semanas):

  • Accesos intensos de tos repetitiva
  • Sonido característico de "gallo" o silbido al respirar
  • Vómitos tras los episodios de tos
  • Fatiga extrema

* Con información de Wilber Colloy, Emisoras Unidas Quetzaltenango

En Portada

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollot
Nacionales

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollo

12:12 PM, Ago 27
Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025

10:43 AM, Ago 27
Presidente de 48 Cantones: Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la poblaciónt
Nacionales

Presidente de 48 Cantones: "Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la población"

11:53 AM, Ago 27
Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swiftt
Farándula

Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

10:10 AM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaLiga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos