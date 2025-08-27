Síntomas de tos ferina: alerta en Quetzaltenango

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Salud informó sobre los casos de tos ferina que se han registrado en el departamento de Quetzaltenango. Mishell Cifuentes, portavoz de dicha unidad, indicó que en los últimos tres años no habían registrado casos de esta enfermedad y en lo que va del 2025 se han reportado 12 casos confirmados.
De acuerdo con la funcionaria, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Dirección departamental ya activaron una alerta departamental para ampliar la difusión sobre la prevención de esta enfermedad que afecta a niños menores de un año y a la población escolar.
Casos de tos ferina confirmados por municipio:
Según las cifras de salud, hasta el momento se han confirmado 12 casos en al menos seis municipios de Quetzaltenango:
- Quetzaltenango: 10 casos sospechosos; 5 confirmados
- Olintepeque: 1 caso confirmado
- San Miguel Sigüilá: 1 caso confirmado
- Cantel: 4 casos sospechosos; 1 confirmado
- Zunil: 3 casos confirmados
- San Carlos Sija: 1 caso confirmado
Cifuentes explicó que la enfermedad inicia como un resfriado con tos, secreción nasal y fiebre; no obstante, los síntomas se agravan en las primeras dos semanas, por lo que recomiendan no automedicar a los menores y llevarlos para recibir atención médica especializada.
"Esta enfermedad no se puede automedicar", enfatizó.
Agregó que buscan mejorar en temas de comunicación para socializar la prevención ante esta enfermedad.
¿Qué es la tos ferina?
La tos ferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Afecta principalmente a bebés, niños pequeños y personas no vacunadas, aunque puede presentarse en cualquier edad. Se propaga a través de gotículas al toser, estornudar o hablar.
Síntomas iniciales (similares a un resfriado común):
- Secreción nasal
- Estornudos
- Tos leve
- Fiebre baja
Síntomas avanzados (después de 1-2 semanas):
- Accesos intensos de tos repetitiva
- Sonido característico de "gallo" o silbido al respirar
- Vómitos tras los episodios de tos
- Fatiga extrema
* Con información de Wilber Colloy, Emisoras Unidas Quetzaltenango