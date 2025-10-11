 Colisión afecta el paso en la bajada de Villalobos
Nacionales

Colisión afecta el paso en la bajada de Villalobos por lluvias

Autoridades viales de Villa Nueva atienden un accidente que causa complicaciones viales en el descenso de Villalobos.

Uno de los carros involucrados en el accidente transportaba sandías., PMT de Villa Nueva.
Uno de los carros involucrados en el accidente transportaba sandías. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

La llovizna que afecta la carretera al Pacífico, a la altura de Villa Nueva, en la bajada de Villalobos causó una colisión durante la tarde y noche de este sábado 11 de octubre de 2025 en la que se vieron involucrados un carro tipo sedán, un picop y varios separadores de concreto. La vocera de la Policía Municipal de Tránsito local, Dalia Santos, informó que el accidente ocurrió en el tramo del kilómetro 10 de la referida ruta.

Además, la comunicadora resaltó que las autoridades viales dieron apoyo a los afectados y regularon el tránsito en el sector para evitar mayores atascos y más accidentes viales. Santos compartió imágenes en las que se ve como la colisión afectó varios separadores viales que se salieron de su orden establecido, por lo que el accidente afectó ambos sentidos de la vía.

El accidente no causó personas heridas, pero si pérdidas materiales en ambos vehículos y en la mercadería que transportaba el picop afectado. Según las autoridades, el percance pudo haber sido causado por lo liso del asfalto, debido a que las precipitaciones afectaron el tramo indicado.

Santos aprovechó para pedir a los conductores que tengan precaución al manejar en la carretera, especialmente porque el asfalto está mojado. Asimismo, la comunicadora pidió a los choferes mantener una distancia prudencial entre vehículos, encender sus luces y moderar la velocidad.

En este percance, los bomberos únicamente reportaron haber atendido a los ocupantes de ambos vehículos por crisis nerviosa, derivada del susto que sufrieron tras el impacto de ambos vehículos.

VAS habilita un paso gratuito por derrumbe de ruta a El Salvador

Habilitan el paso gratuito de camiones identificados y anuncian estas medidas para beneficiar a los automovilistas, tras derrumbe del kilómetro 24 de ruta a El Salvador.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalReal MadridEE.UU.Seguridad vialLluviasFutbol Guatemalteco
