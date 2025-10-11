 Autopista otorga un paso gratis con el dispositivo VAS+
Nacionales

VAS habilita un paso gratuito por derrumbe de ruta a El Salvador

Habilitan el paso gratuito de camiones identificados y anuncian estas medidas para beneficiar a los automovilistas, tras derrumbe del kilómetro 24 de ruta a El Salvador.

Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

La empresa encargada de la carretera VAS emitió un comunicado este sábado 11 de octubre de 2025 para anunciar medidas que estará "otorgando un paso gratis mediante la activación del dispositivo VAS+". En la misiva, la firma agregó que "ante los derrumbes ocurridos expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento del agente de seguridad, elevando nuestras oraciones por el descanso de su alma".

Asimismo, el documento añade que "reconocemos y valoramos la ardua labor de los brigadistas y autoridades que continúan atendiendo la emergencia en condiciones de alto riesgo, demostrando compromiso y vocación de servicio.

"Esta emergencia también tiene repercusiones sociales y económicas relevantes, afectando la movilidad y la actividad comercial en el sector, en nuestro caso hemos visto una reducción en el volumen de vehículos que transitan habitualmente por nuestros tramos", confirmaron.

El comunicado añade que "Carretera VAS ha estado en coordinación con las autoridades locales y la Autoridad para Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), otorgando paso gratis para camiones identificados que trasladan tierra hacia AMSA durante el tiempo que tome habilitar el paso en vía pública.

El beneficio para los usuarios

"Además, en el tramo VAS Carretera a El Salvador estaremos otorgando un paso gratis mediante la activación del dispositivo VAS+, el cual permite acceder a una tarifa preferencial con más del 16% de descuento y acumular pasos para recibir bonificaciones o descuentos en nuestros planes de uso frecuente", precisaron.

La entidad aseguró que su "personal estará en el lugar para apoyar a los conductores que deseen activarlo".

"En Carretera VAS reafirmamos nuestra solidaridad para seguir apoyando al restablecimiento de la movilidad vial en beneficio de todos", afirmaron.

