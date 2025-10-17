Exigen el restablecimiento de la normalidad operativa en Puerto San Tomás de Castilla

La Cámara de Comercio de Guatemala expresó este viernes 17 de octubre su profunda preocupación ante las acciones recientes de lentitud deliberada en las operaciones dentro del Puerto Santo Tomás de Castilla, las cuales obstaculizan las importaciones y exportaciones del país.
"No podemos permitir que se tenga un puerto paralizado o ineficiente. El comercio exterior es un pilar de nuestra economía, y su funcionamiento debe estar por encima de intereses particulares o presiones sindicales.", indicó la Cámara de Comercio a través de un comunicado.
Dicho ente agregó que estas medidas de "tortuguismo" impulsadas por trabajadores portuarios generan pérdidas millonarias, aumentan significativamente los costos logísticos y afectan la competitividad nacional. Asimismo, conlleva el aumento de precios encareciendo todos los productos al consumidor.
Es lamentable la indolencia con la que el Organismo Ejecutivo y las Autoridades Portuarias permiten que esta clase de acciones se realicen al margen de la ley. Al igual que en el sistema de presidios, la inoperancia de las actividades portuarias requiere soluciones inmediatas y la aplicación de medidas ejemplares en contra de quienes se oponen al desarrollo del país. Es urgente analizar la conveniencia de intervenir esta Empresa Portuaria, dadas las acciones repetitivas que afecta el comercio marítimo.", indicó.
La Cámara de Comercio recordó que con anterioridad, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo que restableció el orden y permitió la reanudación de actividades en el puerto, garantizando el derecho al libre tránsito de bienes y servicios; sin embargo, la persistencia de acciones pasivas y dilatorias de autoridades Gubernamentales y trabajadores inconformes, constituye un desacato a los principios de legalidad, eficiencia y servicio público que deben regir a las empresas estatales.
El pasado18 de agosto, se registró la interrupción de las operaciones portuarias debido a que un grupo de trabajadores operativos han detenidos las actividades.
"La acción de un reducido grupo de trabajadores operativos que, estando convocados para cubrir los servicios de los buques de las 18:00 horas, se han concentrado en las afueras del Departamento de Contenedores. Desde entonces, han detenido totalmente las actividades operativas, atentando contra la seguridad de los servicios esenciales de utilidad pública.", indicó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.
EMPORNAC indicó en ese entonces que dicha medida de presión constituye una represalia ilegal en contra de la empresa, derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnica instaurada entre las autoridades y la clase trabajadora, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto de 2025 por parte de dicho grupo.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*