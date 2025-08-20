Puerto Santo Tomás de Castilla reanuda operaciones tras acuerdo con el sector laboral

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) anunció que se reanudaron las operaciones portuarias, luego que la tarde de este miércoles 20 de agosto se reunieron autoridades de EMPORNAC, representantes del sector laboral y el Viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y representantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad. ( COPRECON)
Durante el encuentro, se llegó a un acuerdo basado en el diálogo y el compromiso de trabajo conjunto, lo que permitió la reanudación de las operaciones portuarias.
"En el marco de este consenso, se estableció que la mesa de trabajo dará seguimiento a los asuntos planteados y buscará soluciones conjuntas, priorizando siempre el fortalecimiento del Puerto y el beneficio de la comunidad portuaria y del país.", indicó EMPORNAC.
La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) aseguró que la interrupción de las operaciones deja pérdidas diarias por 10 millones de dólares.
Los exportadores manifestaron su inconformidad por la paralización de labores en el puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos más importantes de Guatemala, ubicado en la costa al océano Atlántico. "Es un golpe a la competitividad", expuso Amador Carballido, gerente de la gremial de exportadores.
La huelga empezó el lunes por la noche por parte de un "reducido grupo de trabajadores operativos" encargados de atender los servicios de los buques comerciales, de acuerdo a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de carácter mixta (estatal y privada).
Carballido aseveró de igual manera que el 30 % del comercio total de Guatemala se mueve por dicho puerto, ubicado en Izabal
De acuerdo a la empresa portuaria, los empleados tomaron esta medida de "represión ilegal" en su contra por el rompimiento el pasado 13 de agosto de un diálogo que buscaba mejorar las condiciones laborales.
Por su parte, los empleados explicaron el martes en un comunicado divulgado en redes sociales que la paralización de las operaciones en el puerto es para defender sus condiciones laborales "legítimas".
Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*