 Puerto Santo Tomás de Castilla reanuda operaciones tras acuerdo con el sector laboral
Nacionales

Puerto Santo Tomás de Castilla reanuda operaciones tras acuerdo con el sector laboral

Durante un encuentro entre distintas autoridades se llegó a un acuerdo que permitió la reanudación de las actividades portuarias.

Compartir:
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Cortesía
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla / FOTO: Cortesía

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) anunció que se reanudaron las operaciones portuarias, luego que la tarde de este miércoles 20 de agosto se reunieron autoridades de EMPORNAC, representantes del sector laboral y el Viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y representantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad. ( COPRECON)

Durante el encuentro, se llegó a un acuerdo basado en el diálogo y el compromiso de trabajo conjunto, lo que permitió la reanudación de las operaciones portuarias.

"En el marco de este consenso, se estableció que la mesa de trabajo dará seguimiento a los asuntos planteados y buscará soluciones conjuntas, priorizando siempre el fortalecimiento del Puerto y el beneficio de la comunidad portuaria y del país.", indicó EMPORNAC. 

La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) aseguró que la interrupción de las operaciones deja pérdidas diarias por 10 millones de dólares.

Los exportadores manifestaron su inconformidad por la paralización de labores en el puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos más importantes de Guatemala, ubicado en la costa al océano Atlántico. "Es un golpe a la competitividad", expuso Amador Carballido, gerente de la gremial de exportadores.

La huelga empezó el lunes por la noche por parte de un "reducido grupo de trabajadores operativos" encargados de atender los servicios de los buques comerciales, de acuerdo a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de carácter mixta (estatal y privada).

Carballido aseveró de igual manera que el 30 % del comercio total de Guatemala se mueve por dicho puerto, ubicado en Izabal

De acuerdo a la empresa portuaria, los empleados tomaron esta medida de "represión ilegal" en su contra por el rompimiento el pasado 13 de agosto de un diálogo que buscaba mejorar las condiciones laborales.

Por su parte, los empleados explicaron el martes en un comunicado divulgado en redes sociales que la paralización de las operaciones en el puerto es para defender sus condiciones laborales "legítimas".

Paro en puerto Santo Tomás ha generado pérdidas por más de US$30 millones, según Agexport

La Asociación Guatemalteca de Exportadores expresó su preocupación por el paro de labores en Puerto Santo Tomás de Castilla y detalló que esta situación mantiene más de 2 mil 700 contenedores detenidos.

Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Autoridades abordan operación del oleoducto y refinería del campo petrolero Xant
Nacionales

Autoridades abordan operación del oleoducto y refinería del campo petrolero Xan

05:37 PM, Ago 20
Cobán Imperial destituye al técnico mexicano José Luis Trejot
Deportes

Cobán Imperial destituye al técnico mexicano José Luis Trejo

05:55 PM, Ago 20
Visita de vicepresidenta de Guatemala a Ecuador: Niñez en agendat
Nacionales

Visita de vicepresidenta de Guatemala a Ecuador: Niñez en agenda

04:36 PM, Ago 20
Paquete Nodal: salón de fiestas guatemalteco organiza bodas en menos de un mest
Farándula

Paquete Nodal: salón de fiestas guatemalteco organiza bodas en menos de un mes

03:20 PM, Ago 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald TrumpCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos