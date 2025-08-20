Paro en Puerto Santo Tomás provoca pérdidas de $30 millones

El sector exportador de Guatemala se pronunció este miércoles 20 de agosto con respecto a la situación en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, donde una protesta de un grupo de trabajadores mantiene suspendidas las operaciones desde hace casi 48 horas.
En conferencia de prensa, las autoridades de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) expresaron su preocupación ante la situación que afecta uno de los puertos más importantes del país y explicaron los efectos que se han tenido hasta ahora por la interrupción de las labores.
Señalaron que desde la noche del 18 de agosto se mantienen más de 2 mil 700 contenedores detenidos y que la medida ya generó pérdidas superiores a los US$30 millones en exportaciones en especial en productos perecederos.
"Esta situación afecta el flujo en la cadena logística hacia más de 25 puertos conectados vía Atlántico, afectando los despachos hacia mercados en Estados Unidos, El Caribe y Europa", aseguraron.
De acuerdo con Amador Carballido, director general de Agexport, el referido puerto moviliza más del 30% de la carga marítima nacional, vital para la agroindustria y la manufactura, incluyendo vegetales frescos, madera, alimentos y bebidas, entre otras.
Añadió que, durante el primer semestre de 2025, se reportó un crecimiento del 28% en volumen de carga atendida, lo que aseguró que refleja su peso en la competitividad del país.
"Estamos hablando de un impacto inmediato y grave: derivado de este paro en el Puerto Santo Tomás se ha interrumpido el flujo diario de más de 800 contenedores de los cuales un 31% corresponde a productos perecederos o a temperatura controlada. Cada contenedor de productos frescos puede alcanzar un valor de hasta US$90 mil; en este sentido, las pérdidas diarias rondan los US$10 millones y en apenas tres días de esta grave situación ya superan los US$30 millones de pérdidas en exportaciones", aseguró Carballido.
"Golpe a la competitividad"
Durante la conferencia, los exportadores guatemaltecos manifestaron su inconformidad por la paralización de labores en el puerto Santo Tomás de Castilla. "Es un golpe a la competitividad", expuso Carballido, quien añadió que espera que la situación "se resuelva" con la mayor "brevedad" posible.
El director agregó que analizan algunas soluciones ante la huelga en el puerto comercial, pero todas las opciones tienen un "sobrecosto".
Por su parte, Carlos Arias, vicepresidente de Agexport, calificó a los huelguistas como "delincuentes" que "están tomando la ley en sus manos" y "están haciendo quedar mal al país con entregas" y "echando a perder" productos perecederos.
"Esto es inaceptable", añadió Arias, quien detalló que son aproximadamente 400 los trabajadores que han paralizado labores.
Tras el anuncio de la huelga, varias cámaras empresariales guatemaltecas expresaron su rechazo a la paralización de labores del puerto, que movilizó en 2024 más de 1,1 millones de contenedores con productos.