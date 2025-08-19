Suspenden operaciones en Puerto Santo Tomás de Castilla

Por más de 14 horas se ha mantenido la interrupción de operaciones en las instalaciones Puerto Santo Tomas de Castilla, en el departamento Izabal. Según entidad, un reducido grupo esta generando un impacto negativo que afecta a toda la clase trabajadora.
"Como consecuencia, algunos clientes han iniciado la suspensión de sus servicios en el puerto", señaló la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (Empornac) por medio de un comunicado.
Agregó que esta situación repercute económicamente en la entidad disminuyendo sus utilidades, las cuales en parte son distribuidas en beneficio de toda la clase laboral.
Asimismo, señaló que tales decisiones afectan a toda la cadena logística, provocando incrementos en los costos de importación y exportación y trasladándose finalmente al consumidor, quien termina pagando precios más altos.
Suspensión de operaciones
La Empornac informó que, a partir de las 18:00 horas del lunes 18 de agosto, se registró la interrupción de las operaciones portuarias debido a que un grupo de trabajadores operativos detuvieron las actividades.
La empresa indicó que dicha medida de presión constituye una represalia ilegal en su contra derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnica instaurada entre las autoridades y la clase trabajadora, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto de 2025 por parte de dicho grupo.
Cámaras expresan preocupación
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) señaló en un comunicado que rechaza enérgicamente los recientes bloqueos en el Puerto Santo Tomás de Castilla, que han interrumpido operaciones cruciales para el comercio nacional e internacional
"Estas acciones impactan directamente en la facilitación del comercio internacional, la competitividad del país y la confianza de inversionistas, nacionales y extranjeros, erosionando la economía y los esfuerzos destinados a impulsar el desarrollo", indicó.
En tanto, la Cámara de Comercio de Guatemala manifestó su rechazo categórico a las acciones ilegales que paralizan el Puerto Santo Tomás de Castilla. Aseguró que esto ha generado que más de 2,700 movimientos de carga quedaran suspendidos, que haya buques retenidos en fondeo y pérdidas millonarias para el país.
"El comercio formal es el motor de Guatemala. Exigimos a las autoridades restablecer de inmediato el orden y garantizar la continuidad de los servicios portuarios", expresó la entidad.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7