Capturan a presunto sicario alias "El Psicópata"

Las fuerzas de seguridad confirmaron que como resultado de un operativo implementado en horas de la madrugada de este martes 19 de agosto fue capturado Henry Alexander Pineda Martínez, de 21 años, alias "el Psicópata", señalado de estar implicado en una serie de ataques armados en la Ciudad de Guatemala.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este individuo es un peligroso sicario de la Mara Salvatrucha y que fue detenido en el momento en el que aparentemente pretendía cometer otro crimen.
El sospechoso fue localizado en el asentamiento 24 de Diciembre, colonia La Verbena, zona 7 capitalina, en el marco de un operativo a cargo de personal de la comisaría 14, donde fue sorprendido portando ilegalmente una pistola.
"La captura se realizó en respuesta a una denuncia ciudadana donde indicaban sobre la presencia de un individuo sospechoso que se encontraba en el lugar con un arma de fuego, por lo que inmediatamente policías acudieron y tras una persecución fue capturado", señaló en su informe la entidad de seguridad.
Agregó que se presume que este individuo pretendía realizar un ataque armado en el sector, pero debido a la pronta acción policial se evitó un hecho contra la vida.
De acuerdo con la PNC, alias "el Psicópata" presuntamente está involucrado en siete ataques armados ocurridos en la zona 7 capitalina, por lo que la investigación continúa.
Mientras tanto, el detenido junto con el arma que portaba fue puesto a disposición de los órganos de justicia correspondientes.
Otro presunto pandillero detenido
La PNC informó que el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturó a un presunto integrante de la pandilla del Barrio 18 en un operativo realizado en la colonia Las Tapias, zona 18.
El hombre de 18 años es presunto miembro de una clica de la referida mara y, de acuerdo con la investigación, estaría involucrado en un hecho armado ocurrido ayer en San Pedro Ayampuc, por lo que las pesquisas continúan.
Al sospechoso se le decomisó una pistola con registro esmerilado, sin documentación legal, por lo que se investiga para establecer si esta fue utilizada para cometer el referido hecho criminal. Al momento de la aprehensión se conducía a bordo de una motocicleta, la que también fue consignada.
"Con esta captura se evita otro ataque armado contra la población. Los operativos de seguridad ciudadana continúan en la zona 18", destacó la PNC.