 Trabajadores bloquean operaciones de Puerto Santo Tomás
Nacionales

Trabajadores bloquean operaciones de Puerto Santo Tomás

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla lamentó que estas acciones afecten a la economía nacional y a la percepción de los clientes y usuarios.

Compartir:
EMPORNAC, Foto Facebook
EMPORNAC / FOTO: Foto Facebook

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) informó que a partir de las 18:00 horas de este lunes 18 de agosto, se registra la interrupción de las operaciones portuarias debido a que un grupo de trabajadores operativos han detenidos las actividades.

"La acción de un reducido grupo de trabajadores operativos que, estando convocados para cubrir los servicios de los buques de las 18:00 horas, se han concentrado en las afueras del Departamento de Contenedores. Desde entonces, han detenido totalmente las actividades operativas, atentando contra la seguridad de los servicios esenciales de utilidad pública.", indicó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.

EMPORNAC indicó que dicha medida de presión constituye una represalia ilegal en contra de la empresa, derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnica instaurada entre las autoridades y la clase trabajadora, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto de 2025 por parte de dicho grupo.

Con ello, se pretende violentar lo establecido en el Art. 25 de la Ley de la Empresa y el Art. 5 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, indicó a través de un comunicado.

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla reiteró su absoluto respeto a los derechos laborales; sin embargo, lamenta que estas acciones afecten directamente a la economía nacional y a la percepción de los clientes y usuarios, que demanda un servicio confiable, seguro y continuo.

"El área administrativa de EMPORNAC continúa laborando con normalidad y no comparte estas actividades de un grupo reducido del área operativa.", añade el comunicado. 

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce

La mayoría son originarios de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Trabajadores bloquean operaciones de Puerto Santo Tomás t
Nacionales

Trabajadores bloquean operaciones de Puerto Santo Tomás

09:41 PM, Ago 18
Ana Lucía Martínez da un empate agónico al Cruz Azul Femenilt
Deportes

Ana Lucía Martínez da un empate agónico al Cruz Azul Femenil

07:04 PM, Ago 18
EE.UU. confirma que agente migratorio disparó contra vehículo en un operativo en Californiat
Internacionales

EE.UU. confirma que agente migratorio disparó contra vehículo en un operativo en California

09:15 PM, Ago 18
Doble Sentido promociona nuevo sencillo y festeja sus nominaciones en Premios Estela t
Farándula

Doble Sentido promociona nuevo sencillo y festeja sus nominaciones en Premios Estela

03:59 PM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de Guatemalaredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos