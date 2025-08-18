Trabajadores bloquean operaciones de Puerto Santo Tomás

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) informó que a partir de las 18:00 horas de este lunes 18 de agosto, se registra la interrupción de las operaciones portuarias debido a que un grupo de trabajadores operativos han detenidos las actividades.
"La acción de un reducido grupo de trabajadores operativos que, estando convocados para cubrir los servicios de los buques de las 18:00 horas, se han concentrado en las afueras del Departamento de Contenedores. Desde entonces, han detenido totalmente las actividades operativas, atentando contra la seguridad de los servicios esenciales de utilidad pública.", indicó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.
EMPORNAC indicó que dicha medida de presión constituye una represalia ilegal en contra de la empresa, derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnica instaurada entre las autoridades y la clase trabajadora, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto de 2025 por parte de dicho grupo.
Con ello, se pretende violentar lo establecido en el Art. 25 de la Ley de la Empresa y el Art. 5 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, indicó a través de un comunicado.
La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla reiteró su absoluto respeto a los derechos laborales; sin embargo, lamenta que estas acciones afecten directamente a la economía nacional y a la percepción de los clientes y usuarios, que demanda un servicio confiable, seguro y continuo.
"El área administrativa de EMPORNAC continúa laborando con normalidad y no comparte estas actividades de un grupo reducido del área operativa.", añade el comunicado.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*