 Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce
Nacionales

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce

La mayoría son originarios de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz.

Compartir:
Alligator Alcatraz, Minex
Alligator Alcatraz / FOTO: Minex

Después de la segunda visita de delegados guatemaltecos a la cárcel Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, el canciller Carlos Ramiro Martínez informó que el número de connacionales detenidos se redujo a 151, en comparación con los 249 registrados durante la primera inspección realizada el 6 de agosto.

La Cancillería guatemalteca indicó que aún se desconoce la situación de los migrantes restantes. Por esta razón, el Consulado ha solicitado a las autoridades estadounidenses información sobre su posible retorno a Guatemala o sobre un eventual proceso de regularización.

Durante la visita, el personal consular tuvo la oportunidad de conversar con 36 guatemaltecos recientemente trasladados al centro de detención. La mayoría son originarios de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz. Todos son hombres, con una edad promedio de 30 años, y laboraban principalmente en construcción y jardinería en Estados Unidos.

Situación de guatemaltecos en Alligator Alcatraz

Los migrantes relataron que fueron detenidos por agentes migratorios durante operativos mientras se dirigían a sus trabajos o regresaban de ellos. Algunos fueron arrestados por conducir sin licencia, mientras que otros viajaban como pasajeros en vehículos. Los connacionales expresaron que esta situación les ha generado preocupación y tristeza por estar separados de sus familias.

A pesar de las circunstancias, los detenidos indicaron que han podido comunicarse diariamente con familiares y abogados, gracias a la autorización de llamadas desde el centro de detención. Además, se constató que se encuentran en buen estado de salud y han recibido la atención mínima necesaria dentro de las instalaciones.

La cónsul general de Guatemala en Miami solicitó a los administradores del centro programar una nueva visita en los próximos días para dar seguimiento al bienestar de los connacionales. La fecha aún está por confirmarse, pero el objetivo es continuar con el acompañamiento y la verificación de las condiciones en que se encuentran los migrantes.

En Portada

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce t
Nacionales

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce

04:18 PM, Ago 18
México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026t
Deportes

México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026

02:08 PM, Ago 18
Héctor Sandarti revela su lado más vulnerable en Top Chef VIPt
Farándula

Héctor Sandarti revela su lado más vulnerable en Top Chef VIP

02:14 PM, Ago 18
Trump: En una o dos semanas se sabrá si hay solución para la guerra en Ucraniat
Internacionales

Trump: "En una o dos semanas" se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania

03:28 PM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridadredes socialesDonald TrumpNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos