Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce

Después de la segunda visita de delegados guatemaltecos a la cárcel Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, el canciller Carlos Ramiro Martínez informó que el número de connacionales detenidos se redujo a 151, en comparación con los 249 registrados durante la primera inspección realizada el 6 de agosto.
La Cancillería guatemalteca indicó que aún se desconoce la situación de los migrantes restantes. Por esta razón, el Consulado ha solicitado a las autoridades estadounidenses información sobre su posible retorno a Guatemala o sobre un eventual proceso de regularización.
Durante la visita, el personal consular tuvo la oportunidad de conversar con 36 guatemaltecos recientemente trasladados al centro de detención. La mayoría son originarios de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz. Todos son hombres, con una edad promedio de 30 años, y laboraban principalmente en construcción y jardinería en Estados Unidos.
Situación de guatemaltecos en Alligator Alcatraz
Los migrantes relataron que fueron detenidos por agentes migratorios durante operativos mientras se dirigían a sus trabajos o regresaban de ellos. Algunos fueron arrestados por conducir sin licencia, mientras que otros viajaban como pasajeros en vehículos. Los connacionales expresaron que esta situación les ha generado preocupación y tristeza por estar separados de sus familias.
A pesar de las circunstancias, los detenidos indicaron que han podido comunicarse diariamente con familiares y abogados, gracias a la autorización de llamadas desde el centro de detención. Además, se constató que se encuentran en buen estado de salud y han recibido la atención mínima necesaria dentro de las instalaciones.
La cónsul general de Guatemala en Miami solicitó a los administradores del centro programar una nueva visita en los próximos días para dar seguimiento al bienestar de los connacionales. La fecha aún está por confirmarse, pero el objetivo es continuar con el acompañamiento y la verificación de las condiciones en que se encuentran los migrantes.