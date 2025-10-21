 Retrasos en puerto Santo Tomás: alertan pérdidas millonarias
Puerto Santo Tomás opera con retrasos: empresarios alertan pérdidas millonarias

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla indicó que se manejan ritmos de trabajo irregulares en algunos sectores del recinto y rechazó estas acciones que afectan la eficiencia portuaria.

EMPORNAC,
EMPORNAC / FOTO:

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) dio a conocer que la entidad se encuentra enfrentando una situación que afecta la eficiencia portuaria, marcada por la lentitud en sus operaciones como consecuencia de comportamientos que mantienen algunos sectores dentro del recinto.

Por medio de un comunicado, señaló que rechaza las acciones relacionadas con el manejo de ritmos de trabajo irregulares, ya que se trata de prácticas alejadas de los estándares operativos establecidos, lo que ha generado atrasos en la atención de buques y en el desarrollo normal de las operaciones portuarias.

Explicó que, como consecuencia, al menos seis buques con destino a Santo Tomás de Castilla permanecen fondeados en la bahía, a la espera de espacio para atracar. Siendo una situación que afecta la planificación logística, compromete la eficiencia de los flujos de importación y exportación del país, con repercusiones directas en el comercio exterior y la cadena de suministro nacional.

"Empornac recuerda que el Puerto Santo Tomás de Castilla es patrimonio de todos los guatemaltecos, y que su razón de ser es garantizar la continuidad, seguridad y competitividad de las operaciones portuarias. Cualquier acción que limite o retrase la prestación de los servicios portuarios impacta negativamente en la economía nacional, afectando a exportadores, importadores y a la comunidad logística", señaló.

Por aparte, indicó que su administración reafirma el compromiso con el diálogo constructivo y el bienestar de su personal, pero también con su deber de preservar la eficiencia operativa y el prestigio del puerto.

¿Cuál es la situación en puerto Santo Tomás tras fin de huelga que suspendió operaciones?

Anoche se dio por finalizada la protesta de trabajadores del principal puerto del Atlántico, tras dos días que dejaron millonarias pérdidas.

Sector empresarial se pronuncia

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado a través del cual expresó su "profunda preocupación" ante las acciones recientes de lentitud deliberada en las operaciones y exigió el restablecimiento inmediato de la normalidad en Puerto Santo Tomás de Castilla.

"No podemos permitir que se tenga un puerto paralizado o ineficiente. El comercio exterior es un pilar de nuestra economía, y su funcionamiento debe estar encima de intereses particulares o presiones sindicales. Estas medidas de ‘tortuguismo’ impulsadas por trabajadores portuarios generan pérdidas millonarias", detalló.

También expuso que este tipo de situaciones impacta en la competitividad nacional y aumenta significativamente los costos logísticos, lo que conlleva el aumento de precios encareciendo todos los productos al consumidor.

Por aparte, la Cámara calificó como "lamentable" la "indolencia" con la que, en su opinión, el organismo Ejecutivo y las autoridades portuarias permiten que esta clase de acciones se realicen al margen de la ley.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

