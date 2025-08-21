Situación en Puerto Santo Tomás tras fin de huelga

El puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos más importantes de Guatemala, retomó actividades tras una huelga de tres días que dejó al menos 30 millones de dólares en pérdidas, informó este jueves su administración.
El presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), José de la Peña, señaló que la huelga fue desarticulada al acordar anoche una mesa de diálogo con los trabajadores de la entidad.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario dijo que la mesa se instaló para que el personal involucrado depusiera las medidas de hecho que paralizaron las operaciones por casi 48 horas.
Además, explicó que, por el momento, se continuarán pagando las horas extras a los trabajadores, pese a que el monto es alto y que podría incurrir en implicaciones legales, pero con el proceso de diálogo buscan corregir todos esos aspectos.
"El problema nunca se está dejando de lado. Como administración, reconocemos que el problema existe y que lo tenemos que solucionar. Esto quedó como un antecedente para que, luego de esta mesa, si no se arriba a un cambio de voluntad y de intención de parte de ellos para aceptar las modificaciones, eso ya permite las acciones pertinentes", expresó.
Trabajadores dispuestos a dialogar
La huelga en el puerto empezó el lunes pasado por la noche por parte de un "reducido grupo de trabajadores operativos" encargados de atender los servicios de los buques comerciales, de acuerdo a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de carácter mixto (estatal y privada).
La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) aseguró el miércoles que la paralización de labores dejaba pérdidas diarias de 10 millones de dólares, para sumar un total de 30 millones de dólares por los tres días de huelga. Según la gremial, fueron más de 800 los contenedores que quedaron varados, muchos de ellos con productos perecederos.
De acuerdo a la empresa portuaria, los empleados tomaron esta medida de "represión ilegal" por el rompimiento el pasado 13 de agosto de un diálogo que buscaba mejorar las condiciones laborales.
Por su parte, los empleados explicaron el martes pasado en un comunicado divulgado en redes sociales que habían paralizado las operaciones en el puerto para defender sus condiciones laborales "legítimas".
Hoy, durante el programa A Primera Hora, Carlos Sosa, quien representa a los trabajadores ante la junta directiva de la Empornac, indicó que está conformes con la mesa de trabajo que se instaló para deponer las medidas de hecho. Asimismo, señaló que, como primer paso, se dejó sin efecto los oficios donde se establecía una nueva mecánica para la integración de los trabajadores para la prestación de servicios.
El puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado en la costa atlántica, en el departamento de Izabal, es uno de los dos más importantes de Guatemala junto a Puerto Quetzal.