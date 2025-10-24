Impactante video de un motorista en la Avenida Petapa

Un video viral que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un incidente vial estuvo a punto de convertirse en tragedia en la Avenida Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad instalada en un vehículo que circulaba detrás de un tráiler y registran el instante en que un motorista intenta rebasarlo en medio del tráfico.
En la grabación se observa cómo el motorista avanza muy cerca del transporte pesado por el costado izquierdo. Sin embargo, al llegar a la mitad del contenedor, por causas que aún se desconocen, pierde el control y cae sobre el asfalto. La motocicleta resbala a escasos centímetros de las llantas traseras del tráiler, que continúa su marcha sin percatarse del incidente.
El impacto del video radica en que el motorista se salva de milagro. Tras la caída, se levanta rápidamente, se toma la cabeza con ambas manos y se acerca a su motocicleta para verificar los daños. Acto seguido, la arrastra hacia la orilla de la vía mientras el vehículo que grababa el momento continúa su trayecto.
¿Qué ocasionó el incidente vial?
De acuerdo con expertos en seguridad vial, este tipo de situaciones pueden estar relacionadas con el denominado "efecto de succión" que generan los tráilers al desplazarse. Este fenómeno aerodinámico ocurre cuando el aire que circula alrededor del vehículo pesado produce una diferencia de presión que puede desestabilizar a los automotores livianos que circulan demasiado cerca, en especial a las motocicletas.
Los especialistas recomiendan a los motoristas mantener siempre una distancia lateral segura al momento de rebasar a camiones o tráilers, evitar circular paralelamente junto a ellos y extremar precauciones en vías donde las velocidades sean mayores, ya que el riesgo de pérdida de control aumenta considerablemente.