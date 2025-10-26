MP rechaza "categóricamente" los señalamientos de Arévalo

El Ministerio Público (MP) reaccionó a la cadena nacional del mandatario Bernardo Arévalo y afirmó que "rechaza categóricamente los señalamientos falsos y malintencionados vertidos por el presidente de la República. Además, el ente investigador indicó que "la Constitución Política de la República establece con total claridad que el MP tiene la función de investigar los delitos y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, sin subordinación alguna".
En sus redes sociales, el ente investigador añadió que "las declaraciones del presidente evidencian su intención de interferir en la acción penal y de procurar impunidad, intentando desacreditar a la institución, que tiene el deber constitucional de investigar los hechos de corrupción que afectan al país y que involucran a instituciones y funcionarios del Ejecutivo".
En un corto comunicado, a entidad agregó que "El MP reitera que ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso y el cumplimiento de la ley".