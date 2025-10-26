 MP rechaza "categóricamente" los señalamientos de Arévalo
Nacionales

MP rechaza "categóricamente" los señalamientos de Arévalo

El ente investigador aseguró que los señalamientos de Arévalo son "falsos y malintencionados".

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo hizo alusión directa de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, durante una cadena nacional., Ministerio Público
El presidente Bernardo Arévalo hizo alusión directa de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, durante una cadena nacional. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) reaccionó a la cadena nacional del mandatario Bernardo Arévalo y afirmó que "rechaza categóricamente los señalamientos falsos y malintencionados vertidos por el presidente de la República. Además, el ente investigador indicó que "la Constitución Política de la República establece con total claridad que el MP tiene la función de investigar los delitos y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, sin subordinación alguna".

En sus redes sociales, el ente investigador añadió que "las declaraciones del presidente evidencian su intención de interferir en la acción penal y de procurar impunidad, intentando desacreditar a la institución, que tiene el deber constitucional de investigar los hechos de corrupción que afectan al país y que involucran a instituciones y funcionarios del Ejecutivo".

En un corto comunicado, a entidad agregó que "El MP reitera que ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso y el cumplimiento de la ley".

En Portada

Arévalo: No al golpe, no a la corrupción; sí a la democraciat
Nacionales

Arévalo: "No al golpe, no a la corrupción; sí a la democracia"

08:06 PM, Oct 26
MP rechaza categóricamente los señalamientos de Arévalot
Nacionales

MP rechaza "categóricamente" los señalamientos de Arévalo

08:44 PM, Oct 26
OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023t
Nacionales

OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023

06:26 PM, Oct 26
La Vuelta a Guatemala llega a la Ciudad de las Gardenias t
Deportes

La Vuelta a Guatemala llega a la "Ciudad de las Gardenias"

05:57 PM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalReal MadridSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos