Transmetro suspende la línea 7 por cierre del Periférico

El servicio de transporte de buses articulados Transmetro informó en sus redes sociales que este domingo 2 de noviembre que se suspendió temporalmente la ruta de la línea 7, por el desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Guatemala. La entidad explicó que la medida es temporal y que el servicio se retomará en el lugar cuando finalice el evento deportivo.
Cabe destacar que Transmetro subrayó que la suspensión del servicio de transporte es temporal y que estarán informando en el momento exacto en el que el servicio será restablecido en estos ramales.
Servicio interrumpido en tramos de Tu Bus
Además, el Transmetro explicó que la ruta 801 de Tu Bus se verá recortada en este mismo tramo, en el circuito de las paradas #076 y #098. Otra ruta afectada de Tu bus será la 802, en el circuito de paradas #114 y #128.
En cuanto a los detalles de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Guatemala 2025, los organizadores informaron que esta tendrá un recorrido de 121 kilómetros en el circuito del Anillo Periférico.
Las autoridades pidieron tomar las precauciones ante el cierre del Anillo Periférico e instaron a los conductores a tomar rutas alternas, obedeciendo la señalización y las instrucciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.
En el tema de la línea 7 del Transmetro, este ramal del transporte público de la Ciudad de Guatemala es el que cubre el trayecto entre las colonias Betania, San Juan, Roosevelt y Universidad de San Carlos (USAC). Este trayecto cuenta con un total de 30 estaciones, según detalles de la alcaldía auxiliar de la zona 7.
Este ramal cuenta con conexiones hacia las líneas 6 y 18 en el Parque Colón y La Merced.
Los administradores de este servicio de transporte también pusieron a disposición un canal de WhatsApp llamado Transmetro/Tu Bus en el que ofrecen actualizaciones de la situación en todas sus líneas de transporte.