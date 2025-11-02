 Transmetro suspende la línea 7 por cierre del Periférico
Nacionales

Transmetro suspende servicio de la línea 7 por cierre del Periférico

El Anillo Periférico será el escenario de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Guatemala 2025 y por eso recomiendan usar vías alternas.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El servicio de transporte de buses articulados Transmetro informó en sus redes sociales que este domingo 2 de noviembre que se suspendió temporalmente la ruta de la línea 7, por el desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Guatemala. La entidad explicó que la medida es temporal y que el servicio se retomará en el lugar cuando finalice el evento deportivo.

Cabe destacar que Transmetro subrayó que la suspensión del servicio de transporte es temporal y que estarán informando en el momento exacto en el que el servicio será restablecido en estos ramales.

Servicio interrumpido en tramos de Tu Bus

Además, el Transmetro explicó que la ruta 801 de Tu Bus se verá recortada en este mismo tramo, en el circuito de las paradas #076 y #098. Otra ruta afectada de Tu bus será la 802, en el circuito de paradas #114 y #128.

En cuanto a los detalles de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Guatemala 2025, los organizadores informaron que esta tendrá un recorrido de 121 kilómetros en el circuito del Anillo Periférico.

Las autoridades pidieron tomar las precauciones ante el cierre del Anillo Periférico e instaron a los conductores a tomar rutas alternas, obedeciendo la señalización y las instrucciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.

En el tema de la línea 7 del Transmetro, este ramal del transporte público de la Ciudad de Guatemala es el que cubre el trayecto entre las colonias Betania, San Juan, Roosevelt y Universidad de San Carlos (USAC). Este trayecto cuenta con un total de 30 estaciones, según detalles de la alcaldía auxiliar de la zona 7.

Este ramal cuenta con conexiones hacia las líneas 6 y 18 en el Parque Colón y La Merced.

Los administradores de este servicio de transporte también pusieron a disposición un canal de WhatsApp llamado Transmetro/Tu Bus en el que ofrecen actualizaciones de la situación en todas sus líneas de transporte.


Bebé nace dentro de una ambulancia en aldea Matanzas, Baja Verapaz

La asistencia de Bomberos Municipales Departamentales fue oportuna y la joven de 19 años dio a luz a una niña dentro de la ambulancia.

En Portada

Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secajt
Nacionales

Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secaj

07:18 AM, Nov 02
Incendio en una tienda de México deja 22 muertos y decenas de heridost
Internacionales

Incendio en una tienda de México deja 22 muertos y decenas de heridos

07:51 AM, Nov 02
El rumano Istvan Kovacs pitará el Liverpool-Real Madridt
Deportes

El rumano Istvan Kovacs pitará el Liverpool-Real Madrid

07:54 AM, Nov 02
Todos los detalles del terrorífico disfraz de Heidi Klum: la reina de Halloweent
Farándula

Todos los detalles del terrorífico disfraz de Heidi Klum: la reina de Halloween

07:51 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridad#64VueltaaGuate#liganacionalLluviasSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos