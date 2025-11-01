 Bebé nace dentro de una ambulancia en aldea Matanzas
Nacionales

Bebé nace dentro de una ambulancia en aldea Matanzas, Baja Verapaz

La asistencia de Bomberos Municipales Departamentales fue oportuna y la joven de 19 años dio a luz a una niña dentro de la ambulancia.

La bebé y la mamá fueron envidas al hospital más cercano. , Bomberos Municipales Departamentales.
La bebé y la mamá fueron envidas al hospital más cercano. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron el llamado de auxilio de una familia que estaba esperando un bebé en la aldea Matanzas, del municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz. A su llegada, los rescatistas trasladaron a la dama en labor de parto, pero según el dato compartido por los rescatistas, la paciente dio a luz dentro del vehículo de emergencias.

Paramédicos consignaron que la mujer embarazada, de 19 años, dio a luz a una bebé dentro de la unidad. Ambas fueron llevadas a la emergencia del hospital del Purulhá, donde la mamá fue recibida de inmediato por retención de la placenta.

Los rescatistas, a bordo de la ambulancia AR-17, reportaron que la mujer que dio a luz fue identificada como Lidia Cha, de 19 años. Además, los rescatistas consignaron que la mamá de la bebé es originaria del caserío Pablo Helvetia, ubicado en el referido municipio.

Personal médico del Hospital Distrital de La Tinta atendió la emergencia y dio la asistencia oportuna a madre e hija. Ambas quedaron al resguardo del equipo de galenos y enfermeras del centro asistencial.

