Interrumpen el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

Por medio de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó que hay una falta de agua temporal en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. La entidad explicó este sábado 1 de noviembre de 2025 que la falta del recurso hídrico obedece a una fuga que se detectó en el área del sótano.
Las autoridades de La Aurora añadieron que tras identificar el problema, se solicitó a la empresa contratada atender la situación de manera eficiente.
La empresa ya se encuentra trabajando en la solución del problema y en el restablecimiento del servicio, con el objetivo de minimizar cualquier inconveniente para los usuarios y colaboradores", subrayó la DGAC.
Por medio de la misiva, la DGAC agradeció "la comprensión del público mientras se realizan los trabajos correspondientes". La entidad añadió que informará oportunamente "cuando el servicio ya se haya restablecido".
"La institución se esfuerza por brindar un servicio de calidad y seguridad en sus instalaciones", resaltó el comunicado de las autoridades a cargo de la terminal aérea.