 VIDEO. PNC sorprende a dos asaltantes en Puerto Barrios
Nacionales

Los delincuentes fueron captados en el momento que despojaron del celular a una mujer.

Asaltantes en Puerto Barrios, Captura de pantalla
Asaltantes en Puerto Barrios / FOTO: Captura de pantalla

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes en motocicleta despojaron a una mujer, de su celular, por lo que de inmediato agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) emprendieron la localización y captura de los asaltantes en la colonia Piedras Negras, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, informó la Policía la tarde de este viernes 31 de octubre. 

Los agentes iniciaron inmediatamente la búsqueda de los delincuentes y en la colonia Piedras Negras, fueron interceptados y capturados Cristian Rodríguez, de 24 años, y Gerber Mazariegos, de 26 años.

Al ser revisados por los agentes se les decomisó un teléfono celular y la motocicleta en la cual se conducían los ladrones.

Al lugar se hizo presente la víctima quien reconoció plenamente a los detenidos y el teléfono que le robaron.

En las grabaciones de cámaras de videovigilancia se puede observar el momento en que estos individuos roban el aparato.

Capturados por extorsión 

En la zona 3 de Quetzaltenango, fue detenido Alexander "N", de 21 años, en cumplimiento a dos órdenes de captura, sindicado de extorsión y extorsión en forma continuada, ambas de 2024.

Investigadores de la DIPANDA detuvieron en la zona 3 de Santa Rosa De Lima, Santa Rosa, a Madelin "N", de 57 años, por dos órdenes de captura por los delitos de extorsión, giradas por un juzgado de Guatemala.

Mientras que en la 10 calle y 10 avenida, colonia Castillo Larga, zona 7, la PNC capturó a Edgar "N", de 22 años, sindicado de extorsión de fecha 9 de octubre del presente año.

Presuntos asaltantes disparan y son atropellados al huir en El Trébol

Dos personas que viajaban en el carro atacado fueron atendidas por los bomberos.

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.redes sociales
