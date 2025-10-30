Asaltantes disparan y son atropellados al huir en El Trébol

Un ataque armado se registró este jueves, 30 de octubre, bajo los puentes gemelos del Trébol, en la Ciudad de Guatemala. Las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueran agredidas por personas desconocidas.
De acuerdo con información compartida por los bomberos Municipales, las múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego se escucharon de repente en medio de una jornada más de trabajo y estudio de los guatemaltecos.
En la estructura del automóvil tipo sedán de color corinto fue impactada durante el ataque; sin embargo, las balas no pudieron alcanzar a las dos personas que viajaban en él.
La reacción del piloto del carro fue buscar ayuda, por lo que se dirigió hacia la estación 2 de los Bomberos Municipales, ubicada en el Bulevar Liberación y 14 avenida, zona 12, donde el personal de turno los recibió.
Las personas agredidas fueron evaluadas por los técnicos en urgencias médicas, quienes constataron que no tenían heridas de gravedad. También se determinó que presentaban crisis nerviosa, por lo que se les brindó la asistencia correspondiente.
Atacantes atropellados
En el lugar donde ocurrió el ataque armado fue localizada una motocicleta, pero no había ninguna persona que indicara que era de su propiedad.
Según la información compartida acerca de este hecho, en medio del ataque el piloto del vehículo buscó ponerse a salvo y al intentar esquivar a los presuntos delincuentes los atropelló.
Esta situación generó que los sospechosos perdieran el equilibrio y cayeran a la cinta asfáltica, tras lo cual huyeron del lugar dejando abandonada la motocicleta donde viajaban.