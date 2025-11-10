 Condena de 82 años de prisión por muerte de niña Génesis
Nacionales

Tribunal impone 82 años de prisión a implicados en muerte de niña

Los hermanos Chamalé fueron encontrados culpables de participar en el crimen contra la niña Génesis Ixcajoc.

Los hermanos Chamalé en la audienica donde se dictó la sentencia en su contra por el crimen contra la niña Génesis Ixcajoc., Ángel Oliva/EU
Los hermanos Chamalé en la audienica donde se dictó la sentencia en su contra por el crimen contra la niña Génesis Ixcajoc. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio dictó este lunes, 10 de noviembre, una condena de 82 años de prisión contra los hermanos Chamalé Elías, tras encontrarlos culpables del crimen contra la niña Génesis Ixcajoc, de ocho años de edad.

La muerte violenta de la menor ocurrió el 1 de enero de 2023, cuando fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en un sector del municipio de Villa Nueva, Guatemala, generando conmoción en la comunidad.

Durante el juicio, el Ministerio Público (MP) presentó pruebas que demostraron la responsabilidad de los acusados en la violación y muerte de la menor.

Familiares de la víctima se pronunciaron tras finalizar la audiencia donde se emitió la condena y consideraron que, aunque esto no le devolverá a la menor, al menos de cierta forma se está haciendo justicia.

El tribunal ordenó además que los condenados sean trasladados a un centro de detención, mientras la sentencia queda firme.

Crimen contra Génesis

El 1 de enero de 2023, Génesis se encontraba jugando afuera de su domicilio, celebrando la llegada del Año Nuevo, en Ciudad Peronia, zona 8 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Sin embargo, des aproximadamente a las 14:00 horas, ya no se supo nada sobre su paradero.

Se difundió información en los medios locales con respecto a la desaparición de la menor y se pidió a la población apoyo para ubicarla.

En horas de la noche de ese mismo día, los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer el hallazgo del cadáver de una menor en un inmueble en Peronia. Junto a la pequeña se encontraba una mochila color rosado y varios desechos, así como ripio.

Los socorristas llevaron a cabo el rescate y coordinaron con elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para los trámites correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió un informe en el que detalló que la causa de muerte de Génesis fue asfixia por estrangulación.

En seguimiento de este crimen, las autoridades detuvieron a los hermanos Chamalé. Uno de ellos confesó que otro de los sindicados fue quien secuestró a la niña y abusó de ella, pero posteriormente habría existido una contribución para enterrarla.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

