Dos detenidos tras ataque en barbería de Villa Canales

Las fuerzas de seguridad reportaron que, en seguimiento de un hecho ocurrido en Boca del Monte, Villa Canales, fue detenido un hombre y también remitieron a un menor de edad por ser los presuntos responsables de un ataque armado que cobró la vida de una persona.
El hecho de violencia ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes 14 de noviembre en la 4ª avenida y 4ª calle de la zona 2 de la aldea Boca del Monte, en el interior de un local comercial, específicamente una barbería.
Según la información compartida por las fuerzas de seguridad sobre este caso, la víctima se encontraba cortándose el cabello en el lugar cuando de repente fue agredida por los individuos que portaban armas de fuego.
Aunque los socorristas se presentaron de inmediato tras ser notificados sobre lo ocurrido, las heridas que esta persona había sufrido le quitaron la vida de inmediato, así que no fue posible restablecer sus signos vitales.
La víctima no pudo ser identificada. Solo se indicó que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años de edad.
Presuntos atacantes detenidos
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la Comisaría 15 implementó las acciones respectivas para ubicar a los implicados en este crimen. En ese contexto, finalmente fueron ubicados los sospechosos en el mismo sector donde ocurrió el hecho de violencia.
Se trata de un hombre de 25 años de edad, quien tiene un antecedente del año 2023 por conducir una motocicleta robada. El individuo fue capturado y puesto a disposición de los órganos de justicia. También, un adolescente de 17 años fue remitido a un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal para dilucidar su situación legal.
Los agentes les decomisaron a estas personas una pistola calibre 9mm., de la cual los sindicados no pudieron presentar la documentación respectiva. Además, fue consignada una motocicleta en la que los ahora detenidos pretendían escapar.